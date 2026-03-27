Lægðin heldur áfram að angra landsmenn í dag þegar hún ferðast suður með landinu á norðausturleið og veldur hvassviðri eða stormi um vestanvert landið. Hvassast verður á Vestfjörðum.
Á vef Veðurstofunnar segir að snjókoma eða él fylgir veðrinu, og mun bæta talsvert í ofankomu með kvöldinu.
Gular viðvaranir hafa þegar tekið gildi eða munu taka gildi víða um land í dag vegna hvassviðrisins – á Faxaflóa, Breiðafirði, Vestfjörðum, Suðausturlandi, Miðhálendi og Ströndum og Norðurlandi vestra.
„Síðdegis tekur að hvessa um landið austanvert og verður orðið verulega hvasst suðaustanlands annað kvöld og aðfaranótt laugardags, en þá er útlit fyrir rok eða ofsaveður og snjókomu austan Öræfa og samtímis lægir vestantil,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Um hádegi á laugardag verður lægðin loks búin að fjarlægjast landið og dregur þá úr vindi um landið austanvert og útlit fyrir bjartviðri í flestum landshlutum, en þá færist aftur fjör í leika, fyrst í suðvestri.
„Seint á laugardagskvöld er útlit fyrir storm eða rok víða um land og snjókomu, en slyddu eða skúrir með ströndinni sunnan- og vestantil. Staðbundið gæti verið um ofsaveður að ræða með hviðum yfir 40-45 m/s. Vindur verður þó hægari um landið norðaustanvert fram eftir kvöldi og yfirleitt þurrt.Á Pálmasunnudag verður fremur rólegt veður með éljum, slydduéljum eða skúrum, en hvassviðri verður nyrst á landinu með snjókomu. Úrkomuminna verður sunnan jökla. Síðan tekur að hvessa suðaustan- og austantil með deginum. Hiti verður um og undir frostmarki með ströndinni norðanverðri, en að 6 stigum um landið sunnanvert að deginum. Þó stutt sé í hlýja vorloftið suður af landinu, þá mun kalda loftið halda áfram að minna reglulega á sig, að minnsta kosti vel inn í næstu viku,“ segir í tilkynningu.
Á laugardag: Breytileg átt 3-10 m/s og bjart með köflum, en norðvestan 18-25 og dálítil snjókoma austantil fram undir hádegi. Frost 1 til 8 stig. Gengur í suðaustan 15-23 m/s síðdegis með snjókomu, slyddu eða rigningu og hlýnandi veðri, fyrst sunnan- og vestanlands.
Á sunnudag: Yfirleitt vestlæg átt 8-15 m/s og snjókoma, en strekkingur og talsverð ofankoma um landið norðanvert. Él eða slydduél sunnanlands. Hiti um frostmark.
Á mánudag: Fremur hæg suðlæg átt og dálítil él norðan til, annars þurrt að mestu. Hiti breytist lítið. Tekur að hvessa með kvöldinu með talsverðri snjókomu, fyrst sunnantil.
Á þriðjudag: Vestlæg átt og él, en þurrt að mestu og bjart austanlands. Vægt frost norðvestanlands, annars hiti um og yfir frostmarki með ströndinni.
Á miðvikudag: Útlit er fyrir suðlæga átt og bætir í ofankomu vestanlands, annars þurrt, en styttir upp með kvöldinu. Hiti um eða undir frostmarki. Hlýnar heldur.
Á fimmtudag: Útlit er fyrir fremur ákveðna suðaustlæga átt, einkum um sunnan- og vestanvert landið, með skúrum eða slyddu, en snjókomu vestantil með kvöldinu. Hiti 1-6 stig að deginum.