Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum Samúel Karl Ólason skrifar 26. mars 2026 23:52 Atkvæði talin í Færeyjum í kvöld. EPA/ALVUR HARALDSEN Fólkaflokkurinn er að bæta verulega við sig fylgi í kosningunum sem fóru fram í Færeyjum í dag. Javnaðarflokkurinn, sem var sá stærsti, missir hins vegar töluvert fylgi og endar með þriðja stærsta þingflokkinn á Lögþingi Færeyja. Framsókn og Tjóðveldi, sem voru með Javnaðarflokknum í ríkisstjórn, missa einnig fylgi en þó lítið. Fólkaflokkurin. sem er hægri íhaldsflokkur, fékk 26,7 prósent atkvæða, samkvæmt Kringvarpi Færeyja. Það er aukning um 7,8 prósentustig frá síðustu kosningum. Flokkurinn fær níu þingmenn. Sambandsflokkurinn er næst stærstur með 21,5 prósent atkvæða. Hann bætti við sig 1,5 prósentustigi. Flokkurinn fær sjö þingmenn. Javnaðarflokkurinn er með 18,9 prósent atkvæða, sem er 7,7 prósentustigum minna en í síðustu kosningum, og fær sex þingmenn. Tjóðveldi er með 17,4 prósent atkvæða, sem er 0,3 prósentustigum minna en síðast, og fær einnig sex þingmenn. Þá er Framsókn með 6,6 prósent atkvæða, sem er 0,9 prósentustigum minna en síðast, og fær tvo þingmenn. Boðað var til kosninga í síðasta mánuði en áður átti ekki að kjósa fyrr en í desember. Ástæðan er deilur vegna veglínu Suðureyjarganga. Sjá einnig: Boðaði þingkosningar í skyndi Kjörsókn var 89,5 prósent. Blaðamaður Vísis ræddi nýverið við Høgna í Jákupsstovu, fréttamann á Kringvarpi Færeyja, um kosningarnar. Hann sagði þá að stærsta verkefni landsstjórnarinnar hefði frá upphafi verið að ná sátt um gerð gangna til Suðureyjar sem yrðu einhver stærstu opinberu framkvæmdir í sögu eyjanna með tilheyrandi kostnaði. Að lokum hafi flokkarnir náð sátt um að bjóða göngin út en að Framsóknarflokkurinn hafi sett því það skilyrði að samhliða því yrði frumvarp um hækkun ellilífeyrisaldurs. Það var samþykkt með miklum naumindum á Lögþinginu. Þá boðaði Aksel Johannesen, lögmaður Færeyja, til skyndikosninga. „Þetta var svolítið óþokkabragð að vissu leyti. Það lítur þannig út. En maður getur alveg skilið það, hann var undir pressu því öll stéttarfélögin voru æf vegna frumvarpsins um eftirlaunaaldurinn. Það var ekki unnið í samráði við þau. Hann kaus að koma sinni áætlunargerð í gegn og boðaði svo til kosninga. Þannig má segja að hann nái að halda góðu sambandi sínu við stéttarfélögunum. Eða í það minnsta slétta þúfurnar,“ sagði Høgni. Færeyjar Tengdar fréttir Færeyingar tvístígandi fyrir aðrar kosningarnar á þremur dögum Um fimmtungur kjósenda hafði ekki gert upp hug sinn í síðustu skoðanakönnun sem var gerð fyrir kosningar til færeyska lögþingsins sem fara fram í dag. Færeyingar kusu sér fulltrúa á danska þinginu fyrr í vikunni. 26. mars 2026 10:21 Samþykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs Lögþing Færeyja samþykkti í kvöld frumvarp landstjórnarinnar um 24 kílómetra löng neðansjávargöng til Suðureyjar með 23 atkvæðum gegn 7 eftir aðra umræðu. Einn sat hjá. Þar með þykir ljóst að þessi langlengstu jarðgöng í sögu Færeyja verða boðin út en þriðja og síðasta umræða er sögð formsatriði. Undirskrift verksamnings er þó háð samþykki þingsins. 23. febrúar 2026 22:42