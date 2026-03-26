Boðar til við­ræðna við sex flokka

Kjartan Kjartansson skrifar
Nóg verður að gera hjá Mette Frederiksen (2.f.v.) að ræða við leiðtoga sex annarra flokka um stjórnarmyndun á morgun. Vísir/EPA

Mette Frederiksen, leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins, hefur boðið fulltrúum sex flokka til fyrstu umferðar stjórnarmyndunarviðræðna eftir þingkosningar sem voru haldnar í Danmörku á þriðjudag. Viðræðurnar eiga að hefjast á morgun.

Einingarlistinn, Sósíalíski þjóðarflokkurinn, Moderaterne, Radikale, Venstre og Íhaldsmennn fengu boð frá Frederiksen, að sögn danska ríkisútvarpsins. Jafnaðarmenn hafa setið í ríkisstjórn með Moderaterne og Venstre.

Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterna sem er í lykilstöðu fyrir stjórnarmyndun, segist ganga til viðræðnanna með opnum huga. Enginn hafi nákvæma hugmynd um hvert viðræðurnar eigi eftir að leiða.

Spurður að því hvort hann ætlaði að ræða við fulltrúa miðhægriflokka um mögulega stjórnarmyndun samhliða samtalinu við Frederiksen og jafnaðarmanna sagðist Rasmussen virða það að kóngur hefði fært Frederiksen stjórnarmyndunarumboðið.

Jafnaðarmenn töpuðu töluverðu fylgi og þingmönnum en eru enn stærsti þingflokkurinn eftir kosningarnar í vikunni. Troels Lund Poulsen, leiðtogi Venstre, ætlar ekki aftur í ríkisstjórn með jafnaðarmönnum. Hann hefur biðlað til Rasmussen um að ganga til lags við hægri blokkina í dönskum stjórnmálum.

