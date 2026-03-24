Erlent

Biðlar til Løkke að mynda með sér miðhægristjórn

Samúel Karl Ólason skrifar
Troels Lund Poulsen vill alls ekki aftur í ríkisstjórn með Mette Frederiksen.

Hvorki rauða né bláa blokkin náði hreinum meirihluta í þingkosningunum í Danmörku. Rauða blokkin fékk 84 þingsæti en sú bláa fékk 77. Moderaterne-flokkur Lars Løkke Rasmussen fékk fjórtán sæti og er í lykilstöðu fyrir stjórnarviðræður, sem gætu reynst flóknar en Troels Lund Poulsen, leiðtogi Venstre, hefur útilokað áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf með Sósíaldemókrataflokki Mette Frederiksen.

Troels Lund kallar eftir því að Lars Løkke, sem stýrir þriðja flokkinum í fyrrverandi ríkisstjórn Danmerkur, gangi til liðs við sig og aðra til að mynda mið-hægri ríkisstjórn. Annars muni Venstre fara í stjórnarandstöðu.

Sósíaldemókrataflokkur Mette Frederiksen fékk 21,9 prósent atkvæða og 38 þingsæti, samkvæmt danska ríkisútvarpinu. Hann er því stærsti flokkurinn á nýju þingi. Á milli kosninga er flokkurinn að tapa 6,5 prósentustigum og tólf þingsætum.

Þar á eftir kom Socialistisk Folkeparti með 11,6 prósent atkvæða og tuttugu þingsæti en flokkurinn er að bæta við sig fimm þingsætum.

Því næst komu Venstre með 10,1 prósent atkvæða og átján þingsæti. Það er 3,2 prósentustigum minna en í síðustu kosningum og er flokkurinn að missa fimm þingsæti.

Meðlimir Venstre eru borubrattir eftir kosningarnar, þótt að flokkurinn hafi aldrei fengið færri atkvæði og hafi tapað fimm þingsætum.AP/Sergei Grits

Liberal Alliance er fjórði stærsti flokkurinn með 9,4 prósent og sextán þingsæti.

Moderaterne eru sjötti stærsti flokkurinn með 7,7 prósent atkvæða og fjórtán þingsæti. Svo er Íhaldsflokkurinn með 7,6 prósent atkvæða og þrettán þingsæti.

Enhedslisten fékk 6,3 prósent og ellefu þingsæti. Radikale fékk 5,8 prósent og tíu þingsæti. Danmarksdemokraterne fékk einnig 5,8 prósent og tíu þingsæti. Alternativet fékk svo 2,6 prósent og fimm þingsæti og þar á eftir var Borgernes Parti með 2,1 prósent og fjögur þingsæti.

Kjörsókn var 83,7 prósent.

