Liam Manning, knattspyrnustjóri Huddersfield Town, hefur fengið að fara í leyfi það sem eftir er af tímabilinu á meðan hann vinnur úr áfalli fjölskyldunnar.
Enska C-deildarfélagið sagði frá því í yfirlýsingu að ákvörðunin hefði verið tekin eftir að Manning „gerði félaginu grein fyrir persónulegum málum sem tengjast hörmulegu andláti nýfædds sonar hans, Theos, í október 2024“. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Hinn fertugi Manning tók stutt leyfi frá starfi sínu sem knattspyrnustjóri Bristol City þegar Theo lést.
Men’s First Team Head Coach Liam Manning has been granted compassionate leave for the remainder of the 2025/26 Sky Bet League One season.Liam has the full support of everyone at Huddersfield Town, and we will remain in regular contact with him and those close to him.#htafc— Huddersfield Town (@htafc) March 25, 2026
Men’s First Team Head Coach Liam Manning has been granted compassionate leave for the remainder of the 2025/26 Sky Bet League One season.Liam has the full support of everyone at Huddersfield Town, and we will remain in regular contact with him and those close to him.#htafc
Þjálfararnir Martin Drury og Jon Stead hafa tekið við stjórn Huddersfield-liðsins það sem eftir er af tímabilinu.
„Liam, eiginkona hans, Fran, elsti sonur þeirra, Isaac, og öll fjölskylda Manning hafa fullan stuðning frá öllum hjá Huddersfield Town og við munum halda uppi reglulegu sambandi við Liam og þá sem eru honum nánir,“ sagði Huddersfield í yfirlýsingunni.
Manning kom Bristol City í úrslitakeppnina um sæti í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili en hann yfirgaf félagið í júní 2025 til að taka við Norwich City.
Manning sendi frá sér yfirlýsingu í gegnum samtök þjálfara deildarinnar þar sem hann sagði að missir Theo væri „það erfiðasta sem fjölskylda mín og ég höfum nokkurn tíma gengið í gegnum“ og að hann yrði „að eilífu þakklátur“ fyrir stuðninginn frá Bristol City og aðdáendum þeirra.
Dvöl hans hjá Norwich lauk eftir aðeins sautján leiki í nóvember og hann tók við af Lee Grant sem knattspyrnustjóri Huddersfield í janúar.
Huddersfield eru í níunda sæti í ensku úrvalsdeildinni og mæta næst Reading föstudaginn 3. apríl.
Liam Manning has released a statement following the passing of his recently born son ❤️❤️ pic.twitter.com/QIFAf16blC— Second Tier podcast (@secondtierpod) October 25, 2024
Liam Manning has released a statement following the passing of his recently born son ❤️❤️ pic.twitter.com/QIFAf16blC