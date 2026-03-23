Enski boltinn

Sjö­tti leik­maður Arsenal missir af lands­leikjum í mars

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gabriel meiddist í tapinu á móti Manchester City á Wembley og verður ekki með brasilíska landsliðinu í þessum glugga. Getty/ Justin Setterfield

Varnarmaður Arsenal, Gabriel Magalhães, hefur dregið sig úr brasilíska landsliðshópnum vegna hnémeiðsla eftir tapið gegn Manchester City í deildabikarnum.

Gabriel spilaði allar níutíu mínúturnar í 2-0 tapinu á Wembley en kvartaði undan verkjum í hægra hné eftir leikinn.

Hann hefur því dregið sig úr brasilíska landsliðshópnum fyrir vináttuleiki gegn Frakklandi þann 26. mars í Boston og Króatíu þann 31. mars í Orlando.

Í yfirlýsingu á vefsíðu brasilíska landsliðsins segir: „Varnarmaður Arsenal, Gabriel Magalhães, er úr leik í vináttuleikjunum gegn Frakklandi og Króatíu.

„Eftir leikinn á sunnudaginn (22.) gegn Manchester City, í úrslitaleik enska deildabikarsins, kvartaði leikmaðurinn undan verkjum í hægra hné.

„Myndgreiningarpróf hafa staðfest að Gabriel Magalhães er ekki leikfær í leikjunum á þessu landsleikjahléi FIFA – enginn annar leikmaður verður kallaður inn í hans stað.“

Gabriel er sjötti leikmaður Arsenal sem dregur sig úr þessu landsleikjahléi, en áður hafa William Saliba dregið sig úr franska landsliðshópnum vegna ökklameiðsla og Eberechi Eze var fjarverandi úr enska landsliðshópnum vegna kálfavandamála.

Í viðbót við það er Leandro Trossard ekki í belgíska hópnum fyrir leiki þeirra gegn Bandaríkjunum og Mexíkó vegna meiðsla, fyrirliðinn Martin Odegaard hafði þegar verið útilokaður frá landsliðsverkefni með Noregi vegna hnémeiðsla og hollenski varnarmaðurinn Jurrien Timber er einnig frá keppni um þessar mundir.

Arsenal er enn með í þremur keppnum og fram undan eru mjög krefjandi lokasprettur á tímabilinu.

HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið