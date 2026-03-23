Gerir hlé á árásum á Íran Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. mars 2026 13:06 Donald Trump gerir hlé á árásunum. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að gera hlé á árásunum sínum á Íran í kjölfar samningaviðræðna. Hann tilkynnir þetta með færslu á samfélagsmiðlum. „ÞAÐ ER MÉR ÁNÆGJA AÐ TILKYNNA AÐ BNADARÍKIN OG ÍRAN HAFA, UNDANFARNA TVÖ DAGA, ÁTT MJÖG GÓÐAR OG ÁRANGURSRÍKAR VIÐRÆÐUR VARÐANDI ALGERA LAUSN Á ÁTÖKUNUM Í MIÐ-AUSTURLÖNDUNUM," skrifar Trump á Truth Social. Vert er að taka fram að hann skrifaði færsluna sjálfur í hástöfum. „BYGGT Á TÓNI OG ANDA ÞESSARA ÍTARLEGU, NÁKVÆMU OG UPPBYGGILEGU VIÐRÆÐNA, SEM MUNU HALDA ÁFRAM ALLA VIKUNA, HEF ÉG GEFIÐ STRÍÐSMÁLARÁÐUNEYTINU [varnarmálaráðuneytinu] FYRIRMÆLI UM AÐ FRESTA ÖLLUM HERNAÐRÁRÁSUM Á ÍRÖNSK ORKUVERK OG ORKUINNVIÐI Í FIMM DAGA." Þetta hlé er gert með þeim fyrirvara að árangur náist á fundum ríkjanna. Hins vegar hefur Reuters eftir írönskum miðli að Íranir hafi ekki átt í neinum beinum samskiptum við Trump né í gegnum milligöngumenn. Á laugardagskvöld hótaði Trump að Bandaríkjamenn myndu ráðast á írönsk orkuvinnviði ef þau myndi ekki opna fyrir umferð allra um Hormússundið. Íranir svöruðu fyrir sig og sögðust ætla að ráðast á orkuinnviði Ísraels og þau sem sjá bandarískum herstöðvum fyrir orku. Íranski miðillinn segir að Trump hafi ákveðið að gera hlé á árusunum eftir að hafa heyrt af hótun Írana. Ísraelar virðast ekki ætla að gera hlé en þeir gerðu árásir á Tehran, höfuðborg Írans fyrr í dag samkvæmt umfjöllun BBC. Íran Bandaríkin Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump Tengdar fréttir „Stundum þarftu að auka spennuna til að draga úr spennunni" Scott Bessent fjármálaráðherra Bandaríkjanna sagði í viðtali hjá NBC fyrr í dag að stundum þyrfti að auka spennuna til að draga úr henni. 22. mars 2026 16:52