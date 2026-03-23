Erlent

Gerir hlé á á­rásum á Íran

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump gerir hlé á árásunum. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að gera hlé á árásunum sínum á Íran í kjölfar samningaviðræðna. Hann tilkynnir þetta með færslu á samfélagsmiðlum.

„ÞAÐ ER MÉR ÁNÆGJA AÐ TILKYNNA AÐ BNADARÍKIN OG ÍRAN HAFA, UNDANFARNA TVÖ DAGA, ÁTT MJÖG GÓÐAR OG ÁRANGURSRÍKAR VIÐRÆÐUR VARÐANDI ALGERA LAUSN Á ÁTÖKUNUM Í MIÐ-AUSTURLÖNDUNUM,“ skrifar Trump á Truth Social. Vert er að taka fram að hann skrifaði færsluna sjálfur í hástöfum.

„BYGGT Á TÓNI OG ANDA ÞESSARA ÍTARLEGU, NÁKVÆMU OG UPPBYGGILEGU VIÐRÆÐNA, SEM MUNU HALDA ÁFRAM ALLA VIKUNA, HEF ÉG GEFIÐ STRÍÐSMÁLARÁÐUNEYTINU [varnarmálaráðuneytinu] FYRIRMÆLI UM AÐ FRESTA ÖLLUM HERNAÐRÁRÁSUM Á ÍRÖNSK ORKUVERK OG ORKUINNVIÐI Í FIMM DAGA.“

Þetta hlé er gert með þeim fyrirvara að árangur náist á fundum ríkjanna.

Hins vegar hefur Reuters eftir írönskum miðli að Íranir hafi ekki átt í neinum beinum samskiptum við Trump né í gegnum milligöngumenn.

Á laugardagskvöld hótaði Trump að Bandaríkjamenn myndu ráðast á írönsk orkuvinnviði ef þau myndi ekki opna fyrir umferð allra um Hormússundið. Íranir svöruðu fyrir sig og sögðust ætla að ráðast á orkuinnviði Ísraels og þau sem sjá bandarískum herstöðvum fyrir orku. 

Íranski miðillinn segir að Trump hafi ákveðið að gera hlé á árusunum eftir að hafa heyrt af hótun Írana. 

Ísraelar virðast ekki ætla að gera hlé en þeir gerðu árásir á Tehran, höfuðborg Írans fyrr í dag samkvæmt umfjöllun BBC

