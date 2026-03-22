Gular viðvaranir aftur á kreik Jón Þór Stefánsson skrifar 22. mars 2026 07:44 Svona er viðvaranakort Veðurstofunnar. Gular veðurviðvaranir tóku gildi klukkan sjö nú í morgun í þremur landshlutum: Austurlandi að Glettingi, Austfjörðum og á Suðausturlandi. Þær verða í gildi til hádegis. Ástandinunu í tveimur fyrstnefndu landshlutunum er lýst sem „norðan- og norðvestanhríð", en „vestan- og norðvestanhríð" í þeim síðastnefnda. Samgöngutruflanir eru sagðar líklegar í öllum þessum landshlutum. „Nú þegar þetta er skrifað eldsnemma á sunnudagsmorgni er djúp og kröpp lægð skammt austur af landinu. Hún veldur norðan hvassviðri eða stormi með snjókomu á austanverðu landinu. Lægðin fer hratt til norðausturs og því skánar veður nokkuð hratt á þessum slóðum þegar kemur fram á daginn, eftir hádegi ætti að vera úrkomulítið og verulega dregið úr vindi. Ferðalangar ættu þó að leita sér upplýsinga um ástand vega áður en lagt er af stað. Vestan megin á landinu er útlit fyrir vestlæga átt í dag með éljum. Frost yfirleitt á bilinu 0 til 5 stig," segir í textaspá Veðurstofunnar. Þar segir að á morgun nálgist næsta lægð úr suðri.„Þá gengur í hvassa austanátt með snjókomu, jafnvel sums staðar stormur, einkum til fjalla. Það hvessir fyrst á sunnanverðu landinu, en veðrið færist síðar einnig yfir í aðra landshluta. Síðdegis er gert ráð fyrir að hiti hafi farið vel yfir frostmark nærri suðurströndinni og þá má búast við að úrkoman verði á formi rigningar eða slyddu þar. Spár gera síðan ráð fyrir að lægð morgundagsins færi sig fyrir austan land á þriðjudag og valdi þá norðanátt, sem verður allhvöss eða jafnvel hvöss. Með fylgir snjókoma eða él, en sunnan heiða ætti að verða úrkomulaust að mestu. Búast má við að kólni með norðanáttinni."