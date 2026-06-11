Sómalski dómarinn Omar Artan, sem Bandaríkin meinuðu aðgang að heimsmeistaramótinu, hefur verið valinn til að dæma úrslitaleik Ofurbikars UEFA í ágúst.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, segir að Artan muni dæma leikinn þann 12. ágúst milli Meistaradeildarsigurvegaranna Paris Saint-Germain og Aston Villa, sigurvegara Evrópudeildarinnar.
Leikurinn fer fram í Salzburg í Austurríki. Þessi ákvörðun var tekin af Knattspyrnusambandi Evrópu eftir viðræður við Knattspyrnusamband Afríku.
„Fótbolti á að tengja fólk saman og UEFA vill sýna Omar og þeirri sterku frammistöðu sem tryggði honum sæti meðal dómara á HM virðingu sína,“ segir Aleksander Čeferin, forseti UEFA.
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup! We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.— UEFA (@UEFA) June 11, 2026
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup! We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
Artan var valinn í hóp dómara fyrir heimsmeistaramótið en var á mánudag neitað um landgöngu í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að hafa gilda vegabréfsáritun varð hann að yfirgefa landið.
Artan fékk hetjulegar móttökur þegar hann sneri aftur til Sómalíu á miðvikudag, dögum eftir að bandarísk yfirvöld neituðu honum um að koma til Miami þrátt fyrir að hafa verið valinn af FIFA til að dæma á heimsmeistaramótinu.
Bandarísk yfirvöld héldu því fram að Artan hefði tengsl við hryðjuverkasamtök án þess að leggja fram sönnunargögn.
Gianni Infantino, forseti FIFA, lýsti ástandinu sem óheppilegu á miðvikudag en tók skýrt fram að FIFA gæti ekki haft stjórn á ákvörðunum sem teknar eru af yfirvöldum í einstökum löndum.
„Það er óheppilegt það sem kom fyrir sómalska dómarann. Við reynum alltaf að finna lausn en við verðum að virða það að við erum ekki kóngar heimsins og stjórnum ekki öllu. Við erum íþróttasamband,“ sagði hann við fjölmiðla.
BREAKING: UEFA have announced Somali referee Omar Artan will take charge of the 2026 Super Cup Final between Aston Villa and PSG in Salzburg. pic.twitter.com/44QR4f8241— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 11, 2026
BREAKING: UEFA have announced Somali referee Omar Artan will take charge of the 2026 Super Cup Final between Aston Villa and PSG in Salzburg. pic.twitter.com/44QR4f8241
Sómalska FIFA-dómaranum Omar Artan var neitað um landgöngu í Bandaríkjunum og fær ekki að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Á miðvikudag var honum fagnað heima í Sómalíu.
Bandarískur embættismaður heldur því fram að HM-dómarinn sem meinað var um inngöngu hafi tengsl við „hryðjuverkasamtök“
„Hér verða allir velkomnir árið 2026,“ sagði Gianni Infantino, forseti FIFA, við fjölmiðlamenn á síðasta ári um komandi heimsmeistaramót. Nú er ljóst að sú setning er eins röng og hún hljómaði vitleysisleg þegar hún var látin falla.
Sómalski dómarinn Omar Artan segist hafa verið yfirheyrður af innflytjendayfirvöldum í ellefu klukkustundir áður en honum var meinaður aðgangur að Bandaríkjunum fyrir heimsmeistaramótið, þrátt fyrir að vera með „réttu skjölin“ og „réttu vegabréfsáritunina“.