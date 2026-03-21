Við­varanir að falla úr gildi en meira ó­veður í nánd

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Djúp lægð á Grænlandssundi hefur valdið suðvestan hvassviðri eða stormi á landinu með dimmum éljum. Lægðin er farin að grynnast og vindinn lægir svo um munar með deginum, en áfram má þó búast við éljum. Það er frost um mestallt land, á bilinu 0 til 5 stig.

Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.

Þess má geta að þegar þessi frétt er skrifuð eru enn gular viðvarinir í gildi víða um landi. Þær munu þó falla úr gildi nú í morgunsárið.

Í textaspánni segir að næsta lægð muni nálgast síðdegis.

„Miðja lægðarinnar á skv. spám að fara til norðausturs rétt fyrir suðaustan landið í kvöld og nótt. Það gengur því í norðan hvassviðri eða jafnvel storm á austurhelmingi landsins í nótt og með fylgir snjókoma. Vindur minnkar á þessum slóðum eftir hádegi á morgun þegar lægðin fjarlægist. Síðdegis á morgun er útlit fyrir vestan og norðvestanátt á landinu, kalda eða strekking og él í flestum landshlutum.“

Því er spáð að þriðja óveðurslægðin komi á mánudaginn

„Þá gengur í hvassa austanátt með snjókomu eða slyddu og versnar veðrið fyrst um landið sunnanvert.“

Veður

