Viðvaranir að falla úr gildi en meira óveður í nánd Jón Þór Stefánsson skrifar 21. mars 2026 07:33 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Djúp lægð á Grænlandssundi hefur valdið suðvestan hvassviðri eða stormi á landinu með dimmum éljum. Lægðin er farin að grynnast og vindinn lægir svo um munar með deginum, en áfram má þó búast við éljum. Það er frost um mestallt land, á bilinu 0 til 5 stig. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar. Þess má geta að þegar þessi frétt er skrifuð eru enn gular viðvarinir í gildi víða um landi. Þær munu þó falla úr gildi nú í morgunsárið. Í textaspánni segir að næsta lægð muni nálgast síðdegis. „Miðja lægðarinnar á skv. spám að fara til norðausturs rétt fyrir suðaustan landið í kvöld og nótt. Það gengur því í norðan hvassviðri eða jafnvel storm á austurhelmingi landsins í nótt og með fylgir snjókoma. Vindur minnkar á þessum slóðum eftir hádegi á morgun þegar lægðin fjarlægist. Síðdegis á morgun er útlit fyrir vestan og norðvestanátt á landinu, kalda eða strekking og él í flestum landshlutum." Því er spáð að þriðja óveðurslægðin komi á mánudaginn„Þá gengur í hvassa austanátt með snjókomu eða slyddu og versnar veðrið fyrst um landið sunnanvert."