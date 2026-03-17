Stjórnvöld sögð hylma yfir hvarf hundruða á Miðjarðarhafi Samúel Karl Ólason skrifar 17. mars 2026 13:13 Farand- og flóttamenn frá Sýrlandi og Líbíu kalla eftir aðstoð frá spænskum hjálparstarfsmönnum undan ströndum ítölsku eyjarinnar Lampedusa á Miðjarðarhafi. Hundruð farandfólks hafa horfið í hafið á á undanförnum vikum. AP/Francisco Seco Farandfólk hverfur í massavís á Miðjarðarhafinu og ríkisstjórnir á svæðinu leyna upplýsingum um hvörfin og björgunarstörf. Fólk þetta er að reyna að komast frá Afríku og Mið-Austurlöndum til Evrópu en hundruð hverfa í hafið á leiðinni. Upphaf þessa árs er talið það mannskæðasta á Miðjarðarhafinu þegar kemur að farandfólki. Rannsakendur Sameinuðu þjóðanna hafa, samkvæmt AP fréttaveitunni, staðfest að það sem af er þessu ári hafa að minnsta kosti 682 farandmenn horfið á Miðjarðarhafinu. Fjöldinn er talinn mun hærri í rauninni. Allt síðasta ár er talið að að minnsta kosti 1.500 manns hafi horfið, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Nú þegar er fjöldinn kominn í að minnsta kosti fjögur hundruð á þessu ári. Þá segir fréttaveitan að hjálpar- og mannréttindasamtök eigi erfitt með að halda utan um umfang dauðsfalla á Miðjarðarhafinu þar sem yfirvöld á Ítalíu, Möltu og í Túnis hafi dregið úr flæði upplýsinga um björgunarstörf og sjávarskaða á þessari hættulegustu leið farandfólks í heimi. Þögnin hefur einnig gert rannsakendum Sameinuðu þjóðanna erfitt að skoða stöðuna á svæðinu ítarlega. Fréttir um farandfólkið og banaslys rata sjaldan á síður fjölmiðla vegna skorts á upplýsingum og hversu erfitt það mun vera orðið fyrir fréttafólk að fá staðfestingu á fregnum þessum. Eftir að óveður fór um strandlengju Líbíu í janúar fóru forsvarsmenn mannréttindasamtaka að vara við því að rúmlega þúsund manns væru týndir. Lík rak á land og sáust einnig fljóta um á hafi úti en yfirvöld á svæðinu hafa neitað að tjá sig um málið. Blaðamenn AP sendu ítrekaðar fyrirspurnir til stjórnvalda Ítalíu, Möltu og Túnis um af hverju upplýsingum væri ekki lengur deilt með fjölmiðlum og hjálparsamtökum en fengu ekki nein svör. Fimm fyrirspurnir voru sendar á strandgæslu Ítalíu en engin svör fengust. Einu sinni svaraði einhver í símann hjá þeim og sagðist sá ekki geta veitt neinar upplýsingar. Þeir einu sem svöruðu einhverjum spurningum voru Frontex, en í svari þeirra kom fram að átta bátar hefðu sést á svæðinu þegar óveðrið fór yfir. Sex munu hafa verið stöðvaðir af Ítölum en ekki er vitað hvað varð um hina tvo. Einn maður fannst á floti á Miðjarðarhafinu þann 22. janúar, eftir að óveðrið fór yfir svæðið. Sá sagðist hafa verið með um fimmtíu manns á ferðinni en lík sumra þeirra voru sýnileg á myndbandi sem tekið var upp þegar manninum var bjargað um borð í fraktskip. Flóttamenn Ítalía Túnis Líbía Malta Sameinuðu þjóðirnar