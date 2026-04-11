Farþegaþota í útsýnisflugi um hundrað metrum yfir Heimaey

Eyjamönnum brá vægast sagt í brún þegar farþegaþota Icelandair flaug yfir bæinn í um hundrað metra hæð eða svo. Hávaðinn var mikill og héldu margir að flugvélin væri hreinlega að hrapa.
Flugvél Icelandair lenti í Keflavík eftir flug frá Frankfurt síðdegis í dag. Um var að ræða síðasta flug flugstjóra úr Eyjum og hann tók útsýnisflug yfir æskuslóðirnar eins og hefð er fyrir.
Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta en fréttastofu bárust ótal ábendingar frá áhyggjufullum Eyjamönnum.
Facebook-hópar þeirra loga sömuleiðis og lýsa því margir að heimili þeirra hafi hreinlega nötrað. Sumir voru fullkomlega meðvitaðir um hvað væri á seiði en aðrir voru viti sínu fjær af hræðslu við að stórslys væri í uppsiglingu.
Einn Eyjamaður hringdi upp á flugvöll af ótta við að eitthvað skelfilegt hefði gerst.