Enn barist í Líbanon og Trump ósáttur við Írani Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 10. apríl 2026 07:31 Eyðileggingin í Beirút eftir árásir Ísraela er gríðarleg. AP Photo/Emilio Morenatti, File Þrátt fyrir vopnahlé í stríðinu í Íran hafa átök Ísraelsmanna og Hesbollah í Líbanon haldið áfram og ljóst að engin samstaða er um þann hluta vopnahléssamninganna. Ísraelsmenn gerðu í nótt árásir á eldflaugaskotpalla Hesbollah og vígamenn Hesbollah segjast hafa ráðist á hóp ísraelskra hermanna í nótt og skotið að þeim eldflaugadrífu. Óljóst er um manntjón í átökunum og Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um málið. Nú er ljóst að rúmlega 300 létu lífið og um þúsund særðust í öflugri árás Ísraela á miðborg Beirút á miðvikudaginn og er það mannskæðasta árásin í Líbanon til þessa síðan átökin hófust. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist einnig ósáttur við hvernig Íranir hafa hagað sér við opnun Hormus sunds og segir hann þá ekki hafa staðið sig í stykkinu. Trump segir sögusagnir uppi um að Íranir taki toll á þau skip sem fara í gegnum sundið, sem hann segir andstætt vopnahléskilmálunum sem samþykktir voru á dögunum. Forsætisráðherra Breta, Keir Starmer hefur einnig tekið undir þessa gagnrýni og talað um nauðsyn þess að koma olíuflutningum í samt lag á ný. Eiginlegar friðarviðræður í átökunum eiga síðan að hefjast á morgun í Islamabad, höfuðborg Pakistans. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Líbanon Tengdar fréttir Á fjórða hundrað féllu í árásinni á miðborg Beirút Tala látinna eftir að Ísraelsher gerði loftárás á miðborg Beirút í gær er komin yfir þrjú hundruð. Benjamin Netanjahú forsætisráðherra Ísrael segir að herinn haldi áfram árásum á Hezbollah-samtökin þar til öryggi Ísraela er tryggt. 9. apríl 2026 23:51