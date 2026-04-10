Enn barist í Líbanon og Trump ó­sáttur við Írani

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Eyðileggingin í Beirút eftir árásir Ísraela er gríðarleg. 
Eyðileggingin í Beirút eftir árásir Ísraela er gríðarleg.  AP Photo/Emilio Morenatti, File

Þrátt fyrir vopnahlé í stríðinu í Íran hafa átök Ísraelsmanna og Hesbollah í Líbanon haldið áfram og ljóst að engin samstaða er um þann hluta vopnahléssamninganna.

Ísraelsmenn gerðu í nótt árásir á eldflaugaskotpalla Hesbollah og vígamenn Hesbollah segjast hafa ráðist á hóp ísraelskra hermanna í nótt og skotið að þeim eldflaugadrífu. Óljóst er um manntjón í átökunum og Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um málið. Nú er ljóst að rúmlega 300 létu lífið og um þúsund særðust í öflugri árás Ísraela á miðborg Beirút á miðvikudaginn og er það mannskæðasta árásin í Líbanon til þessa síðan átökin hófust.

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist einnig ósáttur við hvernig Íranir hafa hagað sér við opnun Hormus sunds og segir hann þá ekki hafa staðið sig í stykkinu. Trump segir sögusagnir uppi um að Íranir taki toll á þau skip sem fara í gegnum sundið, sem hann segir andstætt vopnahléskilmálunum sem samþykktir voru á dögunum. Forsætisráðherra Breta, Keir Starmer hefur einnig tekið undir þessa gagnrýni og talað um nauðsyn þess að koma olíuflutningum í samt lag á ný.

Eiginlegar friðarviðræður í átökunum eiga síðan að hefjast á morgun í Islamabad, höfuðborg Pakistans.

