Erlent

Fylgdust með rúss­neskum kaf­bátum við sæ­streng í Norður­sjó

Kjartan Kjartansson skrifar
John Healy, varnarmálaráðherra Bretlands, greindi frá aðgerðinni í Norðursjó á blaðamannafundi í dag. AP/Yui Mok

Breski og norski herinn stóðu fyrir nokkurra vikna langri aðgerð vegna þriggja rússneskra kafbáta sem sáust nærri sæstrengum í Norðursjó. Varnarmálaráðherra Bretlands segir að kafbátarnir hafi á endanum gefist upp og yfirgefið svæðið.

Einn rússneskur árásarkafbátur og tveir njósnakafbátar voru á sveimi nærri sæstreng norður af Bretlandseyjum. Freigáta, herþotur og hundruð hermanna fylgdust með ferðum þeirra í heila viku þar til þeir höfðu sig á brott, að sögn Johns Healy, varnarmálaráðherra Bretlands.

Rússar eru taldir standa að baki ýmis konar skemmdarverkum í Evrópu um þessar mundir í svonefndum blönduðum hernaði þeirra gegn álfunni sem felur einnig í sér tölvuárásir af ýmsum toga.

Healy sagðist senda Rússum þeim skilaboð með aðgerðinni í Norðursjó að Bretar fylgdust með ferðum þeirra nærri sæstrengum og neðansjávarleiðslum, að því er kemur fram í frétt AP-fréttastofunnar.

„Þið ættuð að vita að við munum ekki líða neinar tilraunir til þess að skemma þær og það mun hafa alvarlegar afleiðingar,“ sagði ráðherrann eftir aðgerðina sem stóð yfir í tæpan mánuð.

Tore O. Sandvik, varnarmálaráðherra Noregs, staðfestir að Norðmenn hafi tekið þátt í aðgerðinni. Norsk eftirlitsflugvél og freigáta hafi verið send í Norðursjó.

„Þetta er bæði fæling og vörn. Noregur ógnar engum,“ segir Sandvik við norska ríkisútvarpið.

Bresk stjórnvöld ákváðu í síðasta mánuði að ganga loks harðar fram gegn svonefndum skuggaflota Rússa. Hann nota þeir til þess fremja spellvirki í Evrópu og komast hjá viðskiptaþvingunum sem þeir sæta vegna stríðsreksturs þeirra í Úkraínu.

Bretland Noregur Rússland Öryggis- og varnarmál Hernaður

