„Arc de Trump“ rísi í Washington

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Teikningarnar voru birtar í gærkvöldi.

Ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta birti teikningar af sigurboga sem til stendur að reisa við Arlington-kirkjugarðinn í Washington. Boginn hefur víða verið kallaður „Arc de Trump“.

Boginn stæði við annan enda Arlington Memorial-brúarinnar andspænis minnisvarðann um Abraham Lincoln forseta. Hann yrði rúmlega 75 metrar á hæð og því rúmum fimmtán metrum hærri en sigurboginn franski. Yfir boganum gnæfði tæplega tuttugu metra há stytta af hinni svokölluðu Lady Liberty, alsettri gulli.

Teikningarnar fara í næstu viku fyrir nefnd sem sér um mannvirki og minnisvarða í Washington höfuðborg landsins. Á síðasta ári vék Donald Trump Bandaríkjaforseti öllum meðlimum nefndarinnar og setti trygga stuðningsmenn í þeirra stað.

Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að sigurboginn komi til með að verða einkennandi fyrir borgina og landið allt. Staðsetning bogans við inngang Arlington-kirkjugarðarins verði einnig stöðug áminning „um þær göfugu fórnir sem svo margar bandarískar hetjur hafa fært yfir 250 ára sögu okkar til að við getum notið frelsis okkar í dag“.

Samkvæmt umfjöllun Guardian liggur ekki fyrir hvað sigurboginn muni kosta en það verði gefið út von bráðar.

