Sjö á sjúkra­hús eftir á­rekstur á Mosfellsheiði

Eiður Þór Árnason skrifar
Bílarnir virðast nokkuð skemmdir. Bergur Gíslason

Tveggja bíla árekstur var á Mosfellsheiði síðdegis í dag og voru sjö einstaklingar fluttir á bráðamóttöku. Voru allir minniháttar slasaðir, að sögn slökkviliðs.

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynning um slysið klukkan 14:40 og voru þrír sjúkrabílar sendir á staðinn auk dælubíls. Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir að bílarnir hafi lent framan á hvor öðrum. 

Honum skilst að sjö hafi verið um borð í bifreiðunum tveimur og allir hafi því verið fluttir á sjúkrahús. Lögregla hafi í kjölfarið tekið við vettvangi og látið fjarlægja bifreiðarnar tvær.

Slökkvilið Samgönguslys

