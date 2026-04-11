Tveggja bíla árekstur var á Mosfellsheiði síðdegis í dag og voru sjö einstaklingar fluttir á bráðamóttöku. Voru allir minniháttar slasaðir, að sögn slökkviliðs.
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynning um slysið klukkan 14:40 og voru þrír sjúkrabílar sendir á staðinn auk dælubíls. Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir að bílarnir hafi lent framan á hvor öðrum.
Honum skilst að sjö hafi verið um borð í bifreiðunum tveimur og allir hafi því verið fluttir á sjúkrahús. Lögregla hafi í kjölfarið tekið við vettvangi og látið fjarlægja bifreiðarnar tvær.