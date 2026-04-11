Maður hífður upp úr Ölfus­á

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Lögreglan nýtur aðstoðar björgunarsveita og Landhelgisgæslunnar.

Sigmaður Landhelgisgæslunnar hífði mann upp úr Ölfusá nú rétt fyrir klukkan fimm en leit hafði staðið yfir að manninum í ánni frá því klukkan rúmlega fjögur í dag.

Sigmaðurinn hífði manninn upp innan við korteri eftir að lögreglu barst tilkynning um að maður hefði fallið í ána. Stuttur viðbragðstími orsakast af því að þyrlusveitin var á leið á æfingu og gat því strax tekið stefnuna á Selfoss. 

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar. Maðurinn var fluttur á Landspítalann en Ásgeiri er ekki kunnugt um líðan mannsins.

Lögreglan gaf sömuleiðis út tilkynningu vegna málsins en þar kemur einnig fram að ekki sé vitað um líðan mannsins.

