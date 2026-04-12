Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir hugmyndir um bjórsölu í Bláfjöllum til þess fallnar að skapa ánægju og gleði í fjallinu. Sérfræðingur í forvörnum segir um gargandi vitleysu að ræða, fjögur hundruð mál séu brýnni.
Bjórbann í Bláfjöllum, hver bað um það? Þessi orð mátti finna á flennistórum LED auglýsingaskiltum á Akureyri yfir páskahelgina og var í boði Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
Aðspurð hvort um kosningamál sé að ræða segir oddviti flokksins í borginni að um ákveðið gamanmál hafi verið að ræða.
„Við vorum bara á léttu nótunum yfir páskana. Við vorum með á þessum skiltum textann: Bjórbann í Bláfjöllum, hver bað um það? Og erum þá auðvitað að vísa til þess að til að mynda í Hlíðarfjalli á Akureyri er leyfð bjórsala sem hefur gengið glimrandi vel og ekki verið neitt teljandi vandamál.“
En í Bláfjöllum er áfengissala óheimil. Hildur segir að uppátækið tali inn í baráttu flokksins fyrir áfengissölu á íþróttaleikjum fullorðinna sem komst í gegnum borgarráð í febrúar.
„Við erum bara að velta þessu sjónarmiðið upp. Af hverju ekki að leyfa bjórsölu í Bláfjöllum g skemmtilega stemningu á góðviðrisdögum eins og við þekkjum í Ölpunum og nú í Hlíðarfjalli á Akureyr? Þetta er ekki stærsta kosningamálið. Þetta er bara svolítið gamanmál.“
Árni Guðmundsson, forvarnarsérfræðingur hefur lengi barist gegn auknu aðgengi að áfengi. Hann var heldur betur hissa þegar fréttamaður sló á þráðinn.
„Ég hélt bara að þetta væri 1. apríl, eða eitthvað. Ég sá reyndar ekki skiltið. En ég myndi segja að það væru svona þrjú til fjögur hundruð mál sem séu brýnni en þetta og þetta mál ekki einu sinni brýnt. Þannig mér finnst þetta mjög sérstakt að þetta sé eitthvað kosningamál að koma áfengi inn í íþróttirnar, fjölskyldusamveru eins og skíðin eru. Mér finnst þetta eiginlega alveg gargandi vitleysa bara ef ég á að vera alveg hreinn og beinn.“
Hildur tekur undir með Árna, fjögur hundruð mál séu brýnni.
„Það eru alveg örugglega fjögur hundruð mál sem eru brýnni, ég tek alveg undir það. En það er auðvitað ekki þannig að maður eigi alltaf bara að tala um brýnustu málin. Við munum kynna okkar brýnustu mál á fundi í næstu viku. En þetta var bara svona á léttu nótunum yfir páskana.“
„Þetta hefur gengið vel í Hlíðarfjalli á Akureyri, hefur verið gott samstarf við lögreglu um að láta fólk blása þannig að enginn aki undir áhrifum áfengis og ég hef bara séð þetta skapa góða stemningu. Þetta er bara til þess fallið að skapa ánægju og gleði í fjallinu,“ segir Hildur.
„Það eru margir punktar í þessu, það er þetta frelsisdæmi sko. Mér finnst að börn og ungmenni eigi að hafa frelsi til að vera laus við áfengistengt umhverfi. Fjölskylduumhverfi eins og skíðaiðkun er tilvalin til að vera með góða og uppbyggilega samveru og það þarf ekkert að vera áfengi nálægt því. Mér finnst alveg furðulegt að það eigi að beita sér fyrir því að taka umhverfi sem er uppbyggilegt og gott og blanda áfengismenningu inn í það. Ég skil bara ekki hvað fólki gengur til,“ sagði Árni Guðmundsson.