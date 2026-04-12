Maður hefur verið handtekinn á Írlandi fyrir að hafa brotist inn á afgirt svæði flugvallar í Clare-sýslu, klifrað upp á bandaríska herflugvél og valdið henni tjóni.
Hinn grunaði er á fimmtugsaldri, samkvæmt umfjöllun Guardian, og sætir gæsluvarðhaldi fyrir skemmdarverkin. Hann mun hafa brotist inn á svæði á Shannon-flugvellinum í Clare-sýslu sem er bannað óviðkomandi og prílað upp á bandaríska hergagnaflutningavél af gerðinni C-130 Hercules.
BREAKING: A protester got into Shannon Airport in Ireland today, climbed onto the wing of a parked US Air Force C-130 Hercules and damaged the fuselage, taking the aircraft out of service. pic.twitter.com/PjvrLLDD8l— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 11, 2026
Myndband af athöfnum mannsins hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum í dag og í gær. Samkvæmt umfjöllun Irish Star hafði hann öxi meðferðis og hjó ítrekað í væng flugvélarinnar.
Rannsókn á málinu stendur yfir samkvæmt tilkynningum írsku lögreglunnar en auk þeirra tók flugvallaröryggisliðið, slökkviliðið og írskir hermenn þátt í viðbragðinu.
Tveimur flugferðum var frestað á meðan svæðið var tryggt og flugvél frá Lourdes í Frakklandi var gert að hringsóla yfir vellinum í tæpan hálftíma.