Þver­tekur fyrir nokkur tengsl

Freyja Þórisdóttir skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað neitað því að hann og Melania Trump, eiginkona hans, hafi vitað nokkuð um brot hins alræmda kynferðisafbrotamanns Jeffreys Epsteins.
Líkt og fjölmargir aðrir hefur Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna, verið bendluð við hin svokölluðu Epstein-skjöl. Hún tók sig til í dag og boðaði alla fréttamenn Hvíta hússins á fund en þar tilkynnti forsetafrúin að hvers kyns lygum sem tengdu hana við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein „yrði að linna í dag“.

Þetta kemur fram í umfjöllun BBC um málið en þar segir einnig að óljóst sé hver hafi verið kveikjan að tilkynningunni. Engar vísbendingar höfðu borist frá skrifstofu Melaniu um að hún myndi gefa yfirlýsingu um Epstein. Hvíta húsið hafði jafnfamt ekki greint frá umræðuefninu fyrr um daginn þegar ummæli hennar voru sett á dagskrá. 

„Lygarnar sem tengja mig við hinn svívirðilega Jeffrey Epstein verða að taka enda í dag,“ sagði Melania í tilkynningunni. Hún sagðist ekki hafa verið fórnarlamb Epsteins en að leiðir þeirra hefðu aðeins „legið saman“ í stutta stund árið 2000.

Fréttaveitan Reuters hefur eftir Marc Beckman, yfirráðgjafa Melaniu, að „forsetafrúin Melania Trump tjái sig núna því nóg sé komið, lygunum verði að linna,“ en Donald Trump, sem var eitt sinn vinur Epstein, sleit að eigin sögn öll tengsl við hann snemma á 21. öldinni.

„Ég hef aldrei verið vinkona Epsteins. Donald og mér var boðið í sömu veislur og Epstein af og til, þar sem það er algengt að fólk í sömu kunningjahópum hittist í New York-borg og Palm Beach,“ sagði Melania í tilkynningunni.

 „Til að það sé á hreinu, þá átti ég aldrei í neinu sambandi við Epstein eða vitorðsmann hans, Maxwell. Ég hafði aldrei neina vitneskju um misnotkun Epsteins á fórnarlömbum sínum,“ sagði hún og bætti svo við að hún hafi „hvorki komið að málinu á nokkurn hátt né verið þátttakandi.“

Epstein, sem var dæmdur kynferðisbrotamaður, átti yfir höfði sér alríkisákærur fyrir mansal á ólögráða einstaklingum þegar hann lést í fangelsi árið 2019. Dánarorsökin var úrskurðuð sjálfsvíg.

Hér má sjá yfirlýsingu Melaniu sem hún flutti fyrir sal blaðamanna í Hvíta húsinu:

Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í gær skjöl sem vantað hefur í gagnasafn Epstein-skjalanna svokölluðu. Umrædd skjöl snúa að viðtölum starfsmanna Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) við konu sem sakaði Donald Trump, forseta, um að hafa brotið á sér þegar hún var þrettán ára gömul.

Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út

Töluvert gekk á í yfirheyrslum Clinton-hjónanna í síðustu viku fyrir þingnefnd í Bandaríkjunum sem rannsakar innihald Epstein-skjalanna. Hillary gekk út úr yfirheyrslu sinni og Bill útskýrði pottamyndina af honum sem fannst í skjölunum. Myndbandsupptökur af yfirheyrslunum hafa nú verið birtar. 

