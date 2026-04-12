Stjórnarandstöðuflokkur Péters Magyar vinnur þingkosningarnar í Ungverjalandi með 55,5 prósent atkvæða samkvæmt síðustu skoðanakönnunum sem gefnar hafa verið út eftir lokun kjörstaða. Forsætisráðherrann Viktor Orbán horfir þar upp á fylgistap þar sem Fidesz-flokknum er spáð 37,9 prósentum atkvæða.
Kjörstaðir lokuðu klukkan 17 að íslenskum tíma og í kjölfarið hefur mælingafyrirtækið Medián gefið út skoðanakönnun sem framkvæmd var síðustu þrjá daga í aðdraganda kosninganna. Kjörsókn er hið minnsta 77,8 prósent, sem er nýtt met.
Alls eru 199 þingsæti í boði en Tisza, miðhægriflokkur Magyras, myndi samkvæmt þessum könnunum hljóta hreinan meirihluta með um 131–139 sæti.
Fidesz, fjarhægri flokkur Orbáns, fengi um 59—67.
Fjarhægriflokknum „Okkar heimalandi“ (ung. Mi Hazánk) er spáð tæplega 4 prósenta kosningu.
Magyar sagðist í ræðu vera bjartsýnn en hann gyldi þó varhug við niðurstöðum könnunarinnar.
Vert er að taka fram að hér er aðeins um skoðanakönnun að ræða en ekki útgönguspár, sem tíðkast í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
Rætist þessi spá er samt ljóst að 16 ára valdatíð Orbáns er að óbreyttu lokið en hann hefur stýrt landinu frá 2010 en hann hefur á þessum tíma grafið verulega undan lýðræðisstofnunum, fjölmiðlafrelsi og kosningakerfum landsins.
Orbán hefur til að mynda samið nýja stjórnarskrá og náð þvílíkri stjórn á fjölmiðlum landsins að honum hefur tekist að koma algjörlega í veg fyrir það að Péter Magyar, helsta andstæðingi hans, sé boðið að tala í ríkissjónvarpi Ungverjalands.
Orbán er dyggur stuðningsmaður Donalds Trump og hefur sterk tengsl við stjórnvöld í Rússlandi.
Á vettvangi Evrópusambandsins hefur Orbán oft reynt að hindra samþykktir um aukinn fjárstuðning við Úkraínumenn vegna innrásarstríðs Rússa og það er opinbert leyndarmál að fjöldi Evrópuleiðtoga vonist eftir því að honum verði steypt af stóli.