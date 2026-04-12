Orbán játar sig sigraðan

Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, játar sig sigraðan í ungversku þingkosningunum og óskar Péter Magyar, formanni stjórnarandstöðuflokksins Tisza, til hamingju með sigurinn. Fyrstu tölur úr kjörkössum benda til þess að Tisza vinni stórsigur.
Rúmlega 60 prósent atkvæða hafa verið talin, samkvæmt landskjörstjórn Ungverjalands. Samkvæmt töldum atkvæðum hlýtur Tisza 53 prósent atkvæða (136 þingsæti af 199) en Fidez-flokkur Orbáns hefur hlotið 38 prósent atkvæða (45 þingsæti). Flokkurinn Okkar Heimaland (Mi Hazánk) hefur fengið 6 prósent talinna atkvæða eða um 7 þingmenn.
„Viktor Orbán forsætisráðherra óskaði okkur til hamingju með sigurinn símleiðis.“ Svo hljóðar samfélagsmiðlafærsla Péters Magyar, formanns stjórnarandstöðuflokksins Tisza í Ungverjalandi.
Skömmu síðar, um kl. 19.20, flutti Orbán ræðu þar sem hann viðurkenndi ósigurinn.
„Lokaniðurstaða liggur enn ekki fyrir, en hún er skiljanleg og skýr. Niðurstöður kosninganna eru okkur sársaukafullar, en skýrar. Við fengum ekki umboð eða ábyrgð til þess að stjórna landinu. Ég hef óskað sigurvegaranum til hamingju,“ sagði Orbán.
Orbán og íhaldsflokkur hans hafa stýrt Ungverjalandi frá 2010 ásamt KDNP, kristilegum demókrötum. Á þessum skamma tíma hefur Orbán og hans stjórn grafið verulega undan lýðræðisstofnunum, fjölmiðlafrelsi og kosningakerfum landsins. Hann hefur til að mynda samið nýja stjórnarskrá og náð þvílíkri stjórn á fjölmiðlum landsins að honum hefur tekist að koma algjörlega í veg fyrir það að Magyar sé boðið að tala í ríkissjónvarpi Ungverjalands.
Ráðamenn í Brussel anda nú væntanlega léttar enda hefur Evrópusambandið lýst áhyggjum af stöðu lýðræðis í landinu síðustu ár. Orbán nýtur stuðnings Donalds Trump Bandaríkjaforseta og hefur sterk tengsl við stjórnvöld í Rússlandi. Á vettvangi Evrópusambandsins hefur Orbán oft reynt að hindra samþykktir um aukinn fjárstuðning við Úkraínumenn vegna innrásarstríðs Rússa og það er opinbert leyndarmál að fjöldi Evrópuleiðtoga vonast eftir því að honum verði steypt af stóli.
Magyar, formaður Tisza, var áður í Fidesz-flokknum en leiðir nú Tisza-flokkinn. Hann er 45 ára lögfræðingur en flokkurinn var myndaður úr fjölda stjórnarandstöðuflokka sem töldu sig þurfa að vinna saman til að koma Orbán frá í núverandi kosningakerfi. Hann hefur ferðast vítt og breitt um landið í tvö ár til að reyna að ná til hluta af stuðningsmönnum Orbáns í dreifbýlinu.
