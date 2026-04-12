Heiftúðugri baráttu lýkur í dag þegar milljónir Ungverja kjósa til þings. Raðir eru víða á kjörstöðum sem verður lokað klukkan fimm síðdegis að íslensku tíma. Evrópa öll fylgist með öndina í hálsinum með þegar fyrstu tölur detta inn enda benda skoðanakannanir til þess að sextán ára valdatíð Viktors Orbán forsætisráðherra gæti lokið í kvöld.
Orbán stendur frammi fyrir nokkuð brattri brekku í kvöld þrátt fyrir að hann hafi nýtt valdatíma sinn vel til að grafa undan lýðræðisstofnunum, fjölmiðlafrelsi og kosningakerfum landsins. Hann hefur til að mynda samið nýja stjórnarskrá og náð þvílíkri stjórn á fjölmiðlum landsins að honum hefur tekist að koma algjörlega í veg fyrir það að Péter Magyar, helsti andstæðingur hans, sé boðið að tala í ríkissjónvarpi Ungverjalands.
Samkvæmt umfjöllun Politico hefur kjörsókn verið með eindæmum góð það sem af er degi. Skoðanakannanir benda sömuleiðis til þess að Tisza-flokkur Magyar fari með sigur af hólmi. Ungverska stjórnarandstaðan er þó brennd af fyrri falsvonum. Hún virtist eygja möguleika á sigri fyrir síðustu kosningar árið 2022 þegar kannanir bentu til þess að mjótt yrði á munum. Niðurstaðan var hins vegar aukinn meirihluti Fidesz á þingi.
Á lokasprettinum færðist enn meiri harka í málflutning Orbán og Magyar. Sá fyrrnefndi sagði stríð og efnahagshrun blasa við Ungverjum færi Magyar með sigur af hólmi og sá síðarnefndi sakaði Orbán um landráð og að hafa sviðsett sprengjutilræði í Serbíu til að skjóta Ungverjum skelk í bringu.
Í umfjöllun Politico kemur fram að 54 prósent skráðra kjósenda hefðu þegar greitt atkvæði klukkan eitt í dag sem er besta kjörsókn frá árinu 2010, þegar Viktor Orbán náði völdum. Fyrstu tölur berast um sexleytið að íslenskum tíma og Vísir fylgist að sjálfsögðu náið með.