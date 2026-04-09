Erlent

Ný lands­stjórn boðar ó­breytt ríkja­sam­band við Dan­mörku

Kristján Már Unnarsson skrifar
Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins og nýr lögmaður, kynnir stjórnarsáttmálann. Hann er aðeins 29 ára gamall og yngsti lögmaður í sögu Færeyja.
Víðtækar pólitískar málamiðlanir voru nauðsynlegar, sagði Beinir Johannesen, nýr lögmaður Færeyja, á blaðamannafundi í Þórshöfn laust fyrir hádegi. Þar kynntu formenn flokkanna þriggja, sem mynda nýja landsstjórn í Færeyjum, stjórnarsáttmálann sem ber fyrirsögnina „Ábyrgð, stöðugleiki og breið samstaða“.

Auk embættis lögmanns fer Fólkaflokkurinn með atvinnumál, samgöngur, innflytjendamál og menntamál í landsstjórninni.

Bárður á Steig Nielsen, formaður Sambandsflokksins, verður utanríkis- og sjávarútvegsráðherra. Einnig fer flokkur hans með heilbrigðismál sem og orku- og umhverfismál.

Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarflokksins og fráfarandi lögmaður, verður fjármálaráðherra í nýju stjórninni. Flokkur hans fær einnig félagsmálaráðuneytið, en þar undir eru meðal annars jafnréttis- og vinnumarkaðsmál.

Formenn Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins kynntu stjórnarsáttmálann í beinni útsendingu Kringvarpsins úr Lögþinginu. Frá vinstri: Bárður á Steig Nielsen, Beinir Johannesen og Aksel V. Johannesen, en Beinir er bróðursonur Aksels.Kringvarpið

Aðild Sambandsflokksins að landsstjórninni þýðir að ríkjasambandið við Danmörku verður að mestu óbreytt enda er það höfuðstefnumál flokksins. Landsstjórnin hyggst þó taka upp viðræður við ríkisstjórn Danmerkur um að Færeyingum verði tryggður sjálfsákvörðunarréttur í öllum málum sem varða Færeyjar.

Utanríkismál eru þar sérstaklega nefnd en í stjórnarsáttmála segir að núverandi rammi veiti Færeyingum ekki nauðsynleg völd í utanríkismálum til að geta gætt eigin hagsmuna gagnvart umheiminum.

Flokksformennirnir kampakátir eftir að hafa kynnt stjórnarsáttmálann á blaðamannafundinum.Kringvarpið

„Við verðum að vera þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Þess vegna munum við semja við dönsku ríkisstjórnina um að fá aðild að alþjóðastofnunum; þar á meðal með því að gera eða ganga til alþjóðasamninga, svo sem fríverslunar- og tvísköttunarsamninga.“

Nefnt er að kannaður verði möguleiki á aðild að EFTA, en einnig að útflutningsmarkaðir verði styrktir með fríverslunarsamningi við Evrópusambandið og fleiri lönd.

Samstaða um að Beinir verði lögmaður Færeyja

Samkomulag hefur náðst um myndun nýrrar þriggja flokka landsstjórnar í Færeyjum milli Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins. Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins, staðfesti í viðtali við Kringvarpið í dag að hann myndi leiða stjórnina og verða næsti lögmaður Færeyja.

Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum

Fólkaflokkurinn er að bæta verulega við sig fylgi í kosningunum sem fóru fram í Færeyjum í dag. Javnaðarflokkurinn, sem var sá stærsti, missir hins vegar töluvert fylgi og endar með þriðja stærsta þingflokkinn á Lögþingi Færeyja. Framsókn og Tjóðveldi, sem voru með Javnaðarflokknum í ríkisstjórn, missa einnig fylgi en þó lítið.

