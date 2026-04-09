Ný landsstjórn boðar óbreytt ríkjasamband við Danmörku Kristján Már Unnarsson skrifar 9. apríl 2026 11:51 Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins og nýr lögmaður, kynnir stjórnarsáttmálann. Hann er aðeins 29 ára gamall og yngsti lögmaður í sögu Færeyja. Kringvarpið Víðtækar pólitískar málamiðlanir voru nauðsynlegar, sagði Beinir Johannesen, nýr lögmaður Færeyja, á blaðamannafundi í Þórshöfn laust fyrir hádegi. Þar kynntu formenn flokkanna þriggja, sem mynda nýja landsstjórn í Færeyjum, stjórnarsáttmálann sem ber fyrirsögnina „Ábyrgð, stöðugleiki og breið samstaða“. Auk embættis lögmanns fer Fólkaflokkurinn með atvinnumál, samgöngur, innflytjendamál og menntamál í landsstjórninni. Bárður á Steig Nielsen, formaður Sambandsflokksins, verður utanríkis- og sjávarútvegsráðherra. Einnig fer flokkur hans með heilbrigðismál sem og orku- og umhverfismál. Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarflokksins og fráfarandi lögmaður, verður fjármálaráðherra í nýju stjórninni. Flokkur hans fær einnig félagsmálaráðuneytið, en þar undir eru meðal annars jafnréttis- og vinnumarkaðsmál. Formenn Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins kynntu stjórnarsáttmálann í beinni útsendingu Kringvarpsins úr Lögþinginu. Frá vinstri: Bárður á Steig Nielsen, Beinir Johannesen og Aksel V. Johannesen, en Beinir er bróðursonur Aksels.Kringvarpið Aðild Sambandsflokksins að landsstjórninni þýðir að ríkjasambandið við Danmörku verður að mestu óbreytt enda er það höfuðstefnumál flokksins. Landsstjórnin hyggst þó taka upp viðræður við ríkisstjórn Danmerkur um að Færeyingum verði tryggður sjálfsákvörðunarréttur í öllum málum sem varða Færeyjar. Utanríkismál eru þar sérstaklega nefnd en í stjórnarsáttmála segir að núverandi rammi veiti Færeyingum ekki nauðsynleg völd í utanríkismálum til að geta gætt eigin hagsmuna gagnvart umheiminum. Flokksformennirnir kampakátir eftir að hafa kynnt stjórnarsáttmálann á blaðamannafundinum.Kringvarpið „Við verðum að vera þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Þess vegna munum við semja við dönsku ríkisstjórnina um að fá aðild að alþjóðastofnunum; þar á meðal með því að gera eða ganga til alþjóðasamninga, svo sem fríverslunar- og tvísköttunarsamninga." Nefnt er að kannaður verði möguleiki á aðild að EFTA, en einnig að útflutningsmarkaðir verði styrktir með fríverslunarsamningi við Evrópusambandið og fleiri lönd. Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins, staðfesti í viðtali við Kringvarpið í dag að hann myndi leiða stjórnina og verða næsti lögmaður Færeyja. 8. apríl 2026 19:45 Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum Fólkaflokkurinn er að bæta verulega við sig fylgi í kosningunum sem fóru fram í Færeyjum í dag. Javnaðarflokkurinn, sem var sá stærsti, missir hins vegar töluvert fylgi og endar með þriðja stærsta þingflokkinn á Lögþingi Færeyja. Framsókn og Tjóðveldi, sem voru með Javnaðarflokknum í ríkisstjórn, missa einnig fylgi en þó lítið. 26. mars 2026 23:52