Krefst þess að Íranir uppfylli „hið raunverulega samkomulag" Hólmfríður Gísladóttir skrifar 9. apríl 2026 07:39 Vopnahléið virðist byggja á afar viðkvæmum grunni. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti segir bandarískan herafla munu verða áfram við Íran þar til skilmálar „hins raunverulega samkomulags" milli Bandaríkjanna og Íran hafa verið uppfylltir. Forsetinn er þarna að vísa til þess að deildar meiningar virðast uppi varðandi það um hvað var samið. Trump fullyrðir í færslu á Truth Social að samið hafi verið um kjarnorkuvopnalaust Íran og greiða og örugga umferð um Hormuz-sund. Þá hefur hann enn og aftur í hótunum um fordæmalausar árásir nái þetta ekki fram að ganga. Forsetinn segir Bandaríkjaher hlakka til næstu sigra, án þess að útskýra hvað hann á við. Ljóst er að kröfur Bandaríkjamanna annars vegar og Írana hins vegar fara ekki saman og þá virðist einnig kominn upp ágreiningur um þær tillögur sem Pakistanar lögðu fram og hið tveggja vikna vopnahlé aðila byggir á. Þar má meðal annars nefna hvort vopnahléð hafi átt að ná til Líbanon. Stjórnvöld í Ísrael sögðust í gær myndu virða vopnahléð nema hvað varðar aðgerðir gegn Hezbollah í Líbanon. Fregnir hafa borist af því að þau séu síður en svo ánægð með að hafa ekki átt beina aðkomu að vopnahlésviðræðunum. Þá hafa ráðamenn vestanhafs ýjað að því að samkomulag hafi náðst um að Íranir láti af hendi, eða að Bandaríkjamenn sæki, birgðir Írana af auðguðu úrani en stjórnvöld í Íran hafa ekki tjáð sig um málið. Hormuz-sund virðist enn fremur enn lokað skipaumferð, þrátt fyrir að tillögurnar hafi kveðið á um opnun þess og Íranir sagt að skip gætu siglt um í samráði við hernaðaryfirvöld í landinu. Óvissa virðist einnig uppi um viðræðurnar sem áttu að hefjast á meðan vopnahléinu stæði en sendiherra Íran í Pakistan eyddi færslu á X þar sem hann hafði áður greint frá því að sendinefnd frá Íran væri væntanleg til Islamabad til viðræðna við fulltrúa Bandaríkjanna. Olíuverð hefur hækkað aftur í morgun eftir lækkanir í gær.