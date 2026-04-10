Hriktir í stoðum MAGA: Trump ævareiður vegna gagnrýni stuðningsmanna sinna Hólmfríður Gísladóttir skrifar 10. apríl 2026 06:58 Carlson hefur verið orðaður við forsetaframboð árið 2028, sem „ekki Trump" kandídat Repúblikanaflokksins. Donald Trump Bandaríkjaforseti fór mikinn á Truth Social í gær og sagði nokkra stuðningsmenn sína heimska brjálæðinga, í kjölfar gagnrýni þeirra á hernað Bandaríkjanna í Íran og hótanir Trump um tortímingu íranskrar siðmenningar. Hlaðvarpsstjórnendurnir Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens og Alex Jones, sem öll voru eitt sinn meðal háværustu stuðningsmanna Trump, hafa öll gagnrýnt orðræðu forsetans. Carlson, sem hefur verið mjög gagnrýninn á hernað Bandaríkjanna í Íran, fór afar hörðum orðum um Trump á mánudaginn og sagði hótanir forsetans um árásir á innviði í Íran ekki bara stríðsglæp, heldur siðferðilegan glæp. Þá kallaði hann Truth Social færslu Trump á Páskadag, þar sem Trump skipaði Írönum að opna „fokking sundið" og gerði lítið úr trú þeirra, ógeðfelldan. Megyn Kelly, sem hefur hingað til verið afar trú Trump, sagði fyrir sitt leyti að hún væri kominn með nóg af samfélagsmiðlafærslum forsetans. „Ég veit ekki með þig en ég er orðin langþreytt á þessum fjanda. Ég er kominn með nóg af þessu. Getur hann ekki bara hegðað sér eins og venjuleg manneskja?" spurði Kelly. „Fokking haltu kjafti um þetta! Þú hótar ekki að þurrka út heila siðmenningu. Við erum að tala um almenna borgara... bara eins og ekkert sé, í samfélagsmiðlafærslu." Owens kallaði Trump meðal annars brjálaðan þjóðarmorðingja og Jones velti því upp hvort það væri tímabært að koma forsetanum frá. Fjarar mögulega undan fasta fylginu Trump hélt því ranglega fram í samfélagsmiðlafærslu á Truth Social í gær að fjórmenningarnir hefðu unnið á móti sér í fjölda ára og sakaði þau um heimsku. „Þetta er heimskt fólk. Þau vita það, fjölskyldur þeirra vita það og allir aðrir vita það líka!," sagði forsetinn. Hann benti á að ástæðan fyrir því að þau væru nú hlaðvarpsstjórnendur væri að þau hefðu ekki enst í sjónvarpi en rétt er að geta þess að hlaðvörp fjórmenningana njóta öll mikilla vinsælda, ekki síst meðal stuðningsmanna Trump. Trump gerði lítið úr hverju og einu fyrir sig og kallaði þau aumingja. Þá sagði hann fjórmenningana, ekki tilheyra MAGA hreyfingunni í raun. Skoðanakannanir sýna að óvinsældir Trump hafa aldrei verið meiri í kjölfar hernaðaraðgerða Bandaríkjanna í Íran, enda hefur olíuverð farið hækkandi og sömuleiðis allur almennur kostnaður bandarískra neytenda. Sérfræðingar hafa hingað til viljað meina að þrátt fyrir svikin loforð um aðgerðir í efnahagsmálum og engar hernaðaraðgerðir á erlendri grundu, muni ákveðið hlutfall kjósenda alltaf standa fast við bakið á forsetanum. Nú virðist mögulega vera að fjara undan þeim stuðningi. Bandaríkin Donald Trump