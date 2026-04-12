Erlent

Komið að ögur­stundu

Eiður Þór Árnason skrifar
Stuðningsmenn sóttu kosningafund Peter Magyar og Tisza-flokksins í Debrecen á laugardagskvöld. Ap/Darko Bandic

Leið­togar stærstu stjórn­mála­flokka Ung­verja­lands héldu sína síðustu kosninga­fundi á laugar­dagskvöld á loka­metrum langrar baráttu sem endar með kosningum á sunnu­dag. Viktor Or­bán hefur setið á for­sætis­ráðherrastóli í sex­tán ár og stendur nú frammi fyrir sinni stærstu pólitísku próf­raun til þessa þegar mið-hægri­flokkurinn Tisza mælist með tveggja stafa for­skot í flestum óháðum skoðanakönnunum.

Orbán hefur verið gagnrýndur fyrir að hafa kerfisbundið grafið undan lýðræðisstofnunum í Ungverjalandi, meðal annars með því að semja nýja stjórnarskrá, hagræða kosningakerfinu og fylla dómstóla með hliðhollum dómurum. Þá hafa bandamenn forsætisráðherrans náð stjórn á flestum fjölmiðlum landsins og beitt þeim gegn stjórnarandstæðingum.

Fram kemur í frétt AP-fréttaveitunnar að Orbán hafi notað gervigreindargerðar óhróðursauglýsingum í kosningabaráttunni og varað kjósendur við því að gjaldþrot og allsherjarstríð myndi dynja yfir Ungverjaland ef hann tapaði.

Þrátt fyrir forskot í könnunum búast margir álitsgjafar við því að úrslitin verði naumari en kannanir spá fyrir um. Gert er ráð fyrir að Fidesz-flokkur Orbáns nái að draga stóran stuðningsmannahóp sinn í sveitum landsins á kjörstað.

Peter Magyar, leiðtogi Tisza-flokksins á kosningafundi á laugardagskvöld.ap/Darko Bandic

Fari í sögubækurnar

Péter Magyar, formaður Tisza, er 45 ára lögfræðingur en flokkurinn var myndaður úr fjölda stjórnarandstöðuflokka sem töldu sig þurfa að vinna saman til að koma Orbán frá í núverandi kosningakerfi. Hann hefur ferðast vítt og breitt um landið í tvö ár til að reyna að ná til hluta af stuðningsmönnum Orbáns í dreifbýlinu.

Þúsundir stuðningsmanna komu saman á kosningafundi Magyar á Háskólatorginu í Debrecen, næststærstu borg Ungverjalands á laugardagskvöld, að því er fram kemur í frétt AP.

Magyar virkaði sjálfsöruggur og sagði að kosningarnar myndu „fara í sögubækur Ungverjalands sem dagur upprisunnar, endurnýjunar ungversku þjóðarinnar og raunverulegra stjórnarskipta.“

Hann talaði einnig til stuðningsmanna Orbáns og sagði að fylking hans myndi hefja „sameiningu“ Ungverjalands eftir kosningadaginn og vinna að „þjóðarsátt“.

Lagt áherslu á ytri ógnir

Orbán lauk kosningabaráttu sinni á Kastalahæð í Búdapest en hann hefur í kosningabaráttu sinni lagt mesta áherslu á það að vara við ytri hættum sem hann segir ógna Ungverjum. Þar er stríðið í nágrannaríkinu Úkraínu efst á blaði en Orbán er náinn bandamaður stjórnvalda í Rússlandi.

Orbán ítrekaði þau skilaboð í kvöld og sagði þúsundum stuðningsmanna að þeir „lifi á hættutímum.“

„Ungverjaland stendur frammi fyrir alvarlegum áskorunum,“ sagði hann. „Við þurfum að segja nei við stórveldahópum í heiminum til að verja okkur, og það krefst þekkingar, reynslu og vana.“

Viktor Orban er sá forsætisráðherra sem hefur setið hvað lengst meðal ríkja Evrópusambandsins. 

„Nú er ekki tíminn til að taka áhættu, breyta, endurnýja og fara í ævintýri. Nú þurfum við að vernda og tryggja það sem við höfum,“ bætti hann við.

Orbán hefur þurft að svara fyrir erfitt efnahagsástand í Ungverjalandi, uppljóstranir um sífellt nánari tengsl ríkisstjórnarinnar við Rússland og ásakanir um spillingu.

Hann hefur reynt að auka fylgi sitt meðal kjósenda með því að leggja áherslu á náið samband sitt við Donald Trump Bandaríkjaforseta sem hefur ítrekað lýst yfir stuðningi við ungverska leiðtogann. JD Vance varaforseti fór í tveggja daga heimsókn til Búdapest fyrr í vikunni til að tala fyrir endurkjöri Orbáns.

Óttist um afkomu sína

Á sama tíma hefur stjórnarandstæðingurinn Magyar einbeitt sér að málum eins og verðbólgu, framfærslukostnaði og versnandi ástandi opinberrar heilbrigðisþjónustu og samgangna.

Hann hefur einnig talað um það sem hann lýsir sem landlægri spillingu í stjórnkerfinu sem auðgi lítinn fjölda pólitískra hópa og lofað að hörfa frá þeirri stefnu að fjarlægjast Evrópusambandið í þágu nánari tengsla við Moskvu.

Þegar stuðningsmenn hans veifuðu þjóðfánum og hrópuðu „Evrópa! Evrópa!“ á Háskólatorginu sagði Magyar að „margar milljónir“ kjósenda myndu sýna á sunnudag að „staður Ungverjalands var, er og verður í Evrópu.“

Dæmi eru um að fólk óttist um afkomu sína ef það kýs gegn ríkjandi stjórnvöldum. Bóndinn Annamária Matkovics, sem hefur sinnt aðgerðum fyrir Tisza, segir fólk vera komið með nóg.

„Þegar við erum í kosningabaráttu á götum úti segir fólk okkur að það hafi áhyggjur af því að missa vinnuna ef það kýs ekki Fidesz, en það ætlar samt að kjósa Tisza,“ sagði hún. „Það hefur fengið nóg af sundrungunni.“

Ungverjaland

Tengdar fréttir

Orbán gæti enn sigrað þrátt fyrir dökkt útlit í könnunum

Kálið er ekki endilega sopið þótt í ausuna sé komið hjá ungversku stjórnarandstöðunni þrátt fyrir að hún mælist með töluvert forskot á flokk Viktors Orbán forsætisráðherra fyrir kosningar sem fara fram á sunnudag. Stórveldi fylgjast grannt með úrslitunum en Orbán er helsti bandamaður bæði Rússa og Bandaríkjamanna í Evrópu.

Gagnrýna tvískinnung Vance í Ungverjalandi

Talsmaður þýsku ríkisstjórnarinnar segir varaforseta Bandaríkjanna að líta í eigin barm eftir að sá síðarnefndi sakaði Evrópusambandið um að reyna að hlutast til í þingkosningum í Ungverjalandi. Varaforsetinn heimsótti Orbán innan við viku fyrir kosningarnar.

Bauð Pútín að vera „músin“ hans

Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, bauð Vladímír Pútín Rússlandsforseta alla þá aðstoð sem hann gæti veitt honum í haust. Ungverski leiðtoginn, sem hefur komið í veg fyrir lánveitingar ESB til Úkraínu, sagðist geta verið músin sem hjálpaði ljóninu Pútín.

