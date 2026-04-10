Erlent

Rasmus­sen setur þrýsting á Frederiksen

Kjartan Kjartansson skrifar
Mette Frederiksen (t.h.) og Lars Løkke Rasmussen (t.v.) þegar nýtt þing kom saman í fyrsta skipti eftir kosningar í dag. Vísir/EPA

Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterna í Danmörku, segist hættur að ræða um stjórnarmyndun við Mette Frederiksen, leiðtoga Jafnaðarmanna, nema hún fallist á að ræða við fulltrúa borgaraflokkanna. Flokkur Rasmussen er í lykilstöðu við stjórnarmyndun. 

Frederiksen, starfandi forsætisráðherra, er með stjórnarmyndunarumboð eftir þingkosningar sem fóru fram í Danmörku í síðasta mánuði. Fram að þessu hefur hún rætt við fulltrúa flokka í rauðu blokkinni svonefndu auk Rasmussen og Moderaterna sem jafnaðarmenn unnu með á síðasta kjörtímabili með takmörkuðum árangri.

Nú er Rasmussen farið að leiðast þófið og vill að Frederiksen hleypi miðhægriflokknunum að borðinu.

„Við tökum ekki þátt í frekari fundum með henni nema hún taki þá ósk alvarlega,“ sagði Rasmussen í dag.

Jafnaðarmenn þurfa að taka ósk Rasmussen alvarlega þar sem hann gæti hæglega kosið að mynda ríkisstjórn með hægri flokkunum í staðinn. Fram að þessu hefur hann sagst vilja mynda stjórn yfir miðju stjórnmálanna.

Troels Lund Poulsen, leiðtogi Venstre, þriðja flokksins í fyrri ríkisstjórn Frederiksen og Rasmussen, hefur reynt að fá hann til þess að horfa til hægri. Poulsen hefur áður lýst því yfir að honum hugnist ekki að sitja aftur í ríkisstjórn með jafnaðarmönnum.

Spurður að því dag hvort hann teldi að Poulsen ætti að fá stjórnarmyndunarumboðið í staðinn fyrir Frederiksen sagði Rasmussen að teldi ekki þörf á því.

„Ef Mette Frederiksen vill taka verkefnið að sér og bjóða Venstre og Þjóðarflokknum, helst með okkur, um efnahagsstefnu þá er það í fínu lagi,“ sagði Rasmussen við fréttamenn í dag.

Danmörk Þingkosningar í Danmörku

