Á fjórða hundrað féllu í á­rásinni á mið­borg Beirút

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Meira en 1.100 eru taldir særðir eftir árásina.  AP

Tala látinna eftir að Ísraelsher gerði loftárás á miðborg Beirút í gær er komin yfir þrjú hundruð. Benjamin Netanjahú forsætisráðherra Ísrael segir að herinn haldi áfram árásum á Hezbollah-samtökin þar til öryggi Ísraela er tryggt. 

Gærdagurinn var sá mannskæðasti síðan Ísraelar hófu hernað gegn Hezbollah, að því er kemur fram í umfjöllun AP. Fjölda er enn saknað eftir árásina og óttast er að tala látinna hækki enn fremur. Írönsk stjórnvöld hafa sagt árásirnar skýrt brot á vopnahléssamkomulagi þeirra og Bandaríkjanna. 

Netanjahú sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að hann hefði beðið ríkisstjórn sína um að hefja viðræður við stjórnvöld í Líbanon sem fyrst, sem eigi meðal annars að lúta að afvopnun Hezbollah-samtakanna og friðaráætlun. Á sama tíma hvatti Ísraelsher fólk í suðurhluta Beirút til þess að koma sér af svæðinu vegna fyrirhugaðra árása. Ísraelsher og Hezbollah héldu loftárásum á víxl áfram í dag.

Viðræður sagðar í næstu viku

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali á NBC fyrr í kvöld að hann hefði beðið Netanjahú um að stilla árásum á Líbanon í hóf. Þá sagðist hann jákvæður fyrir því að friðarviðræður Írana og Bandaríkjamanna í Islamabad í dag beri árangur. 

Í ávarpi sem Netanjahú birti á X í kvöld segir að ekkert vopnahlé sé í gildi í Líbanon og Ísraelsher komi til með að halda árásum áfram af fullum þunga þar til öryggi þjóðarinnar er tryggt. 

„Ísrael er sterkari en nokkru sinni fyrr, Íran er veikari en nokkru sinni fyrr. Ég hef þegar samið um frið við fjórar Arabaþjóðir og ég sé fram á að halda því áfram,“ sagði hann í ávarpinu. 

Breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildum að vopnahlésviðræður Ísraela og Líbana séu fyrirhugaðar í næstu viku og verði á vegum utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna. 

Heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði aftur í dag í ljósi óvissu um hvort vopnahléð sem samið var um haldi. Íranir hafa sagst ekki ætla að opna fyrir greiða skipaumferð um Hormússund fyrr en látið verði af árásum í Líbanon.

Brad Cooper flotaforingi Bandaríkjahers sagði í yfirlýsingu sem BBC hefur eftir í kvöld að Bandaríkjaher muni áfram standa við vopnahléssamninginn við Írani en engu að síður verði herinn með viðveru á svæðinu og sé öllu reiðubúinn breytist forsendur. 

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Líbanon Bandaríkin Donald Trump

Hormússund sagt lokað á ný

Stjórnvöld í Íran hafa lokað Hormússundi á ný vegna árása Ísraels á Líbanon, að sögn ríkismiðils í Íran. Bandaríkin og Íran sögðust í gær hafa komist að samkomulagi um tveggja vikna vopnahlé með því skilyrði að opnað yrði fyrir skipaumferð um sundið.

