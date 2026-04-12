Mette Frederiksen leitar yfir miðju

Mette Frederiksen handhafi ríkisstjórnarmyndunarumboðsins í Danmörku segir stíf fundarhöld framundan við Venstre og Íhaldsflokkinn. Kannað verði hvort grundvöllur sé fyrir annarri stjórn þvert yfir miðju hins pólitíska litrófs.
Þingkosningar fóru fram 24. mars síðastliðinn og niðurstöðurnar voru ekki afgerandi sigur neins flokks. Rauða blokkin svokallaða bar nauman sigur úr býtum en á sætaskipaninni var ekki að sjá neitt borðliggjandi ríkisstjórnarsamstarf.
Í færslu á samfélagsmiðlum gerir Mette Frederiksen, sem er enn með konunglegt umboð til ríkisstjórnarmyndunar sem formaður stærsta flokksins á þinginu, grein fyrir vikunni framundan.
„Hingað til höfum við sérstaklega kannað möguleikann á því að mynda mið-vinstristjórn. Það var eðlilegast að byrja þar miðað við yfirlýsingar flokkanna eftir að úrslit kosninganna lágu fyrir. Viðræðurnar hafa sannfært mig um að slík ríkisstjórn hafi sannarlega mikla möguleika. Þess vegna höldum við fundum um þetta áfram í næstu viku,“ skrifar hún.
„Sérstaklega um efnahagsmál. Báðir flokkar hafa sagt skýrt að þeir vilji helst hreina borgaralega stefnu. Án þess að skilgreina hvað það þýðir í raun pólitískt. En ég held að Danir búist við ákveðnu raunsæi af okkur öllum.“
Mette segir fráfarandi ríkisstjórn jafnaðarmanna, Venstre og Moderaterne hafa verið mikið gagnrýnda en að hún hafi samt sem áður verið ánægð með hana.
Engri afgerandi niðurstöðu virðist því hafa verið náð á vikunum sem hafa liðið frá því að Danir gengu til kosninga en áfram halda þreifingar. Í næstu viku fundar Mette einnig með þingmönnum Grænlands og Færeyja á danska þinginu.