Sakfelldur vegna sjálfsvígs eiginkonunnar Kjartan Kjartansson skrifar 10. apríl 2026 14:59 Frá Dundee í Skotlandi þar sem harmleikurinn átti sér stað. Vísir/Getty Dómstóll í Skotlandi dæmdi þarlendan karlmann í átta ára fangelsi fyrir manndráp vegna sjálfsvígs eiginkonu hans. Þetta er í fyrsta skipti sem maður sem beitir maka sinn ofbeldi er gerður ábyrgur fyrir sjálfsvígi. Karlmaðurinn beitti eiginkonu sína bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi í hjónabandi sem varði í eitt og hálft ár. Konan stökk fram af brú yfir hraðbraut í Dundee í júlí árið 2023 skömmu eftir að maðurinn hótaði henni því að aka yfir hana. Saksóknarar lögðu fram sönnunargögn um ofbeldið sem maðurinn beitti konuna við réttarhöldin. Sögðu þeir hann hafa vísvitandi notfært sé veikleika hennar til þess að stjórna henni. Á meðal gagna málsins voru smáskilaboð sem konan sendi systur sinni sem hvatti hana til þess að yfirgefa eiginmanninn fjórum mánuðum áður en hún lést, að því er segir í frétt AP-fréttastofunnar. „Hvernig get ég farið frá honum ef hann segist ætla að drepa sig án mín," skrifaði konan í skilaboðunum. Hjónin voru skilin að skiptum þegar konan svipti sig lífi. Þau sáust hins vegar saman á upptökum öryggismyndavéla daginn sem hún lést. Maðurinn sást meðal annars aka bíl sínum hratt að henni á bílastæði en sveigja frá á síðustu stundu. Hann sneri síðan við, keyrði aftur í átt að henni áður en hann bremsaði. Konan fór skömmu síðar að brú í nágrenninu og fleygði sér fram af henni og lenti á hraðbraut fyrir neðan. Maðurinn var dæmdur sekur um að hafa valdið dauða konunnar og ofbeldisverk gegn henni.