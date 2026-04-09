Fundaði með Trump eftir harða gagnrýni á NATO Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. apríl 2026 07:45 Frá fundi Marks Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, og Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, í október 2025. epa Framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sótti fund með Bandaríkjaforseta til að tala gegn því að Bandaríkin gangi úr bandalaginu. Forsetinn hefur gagnrýnt bandalagið ítrekað, sem hafi snúið baki við bandarísku þjóðinni, og íhugar að ganga úr því. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, heimsótti Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsið í gær þar sem þeir funduðu. Ekki hefur verið greint frá því hvað kom nákvæmlega til tals á fundinum en á blaðamannafundi Karoline Leavitt, talskonu Hvíta hússins, fyrir fundinn minnti hún á að Trump hefur áður gagnrýnt bandalagið töluvert. Aðspurð hvort fulltrúar Bandaríkjanna væru enn að skoða að ganga úr Atlantshafsbandalaginu sagði Leavitt að það væri eitthvað sem forsetinn hefði áður sagt. „Ég held að það sé eitthvað sem hann mun ræða um eftir tvær klukkustundir á fundi sínum með Rutte framkvæmdastjóra og kannski munið þið heyra beint frá forsetanum eftir fundinn síðdegis í dag," sagði hún. The White House has announced that Trump will discuss the issue of a U.S. withdrawal from NATO with Mark Rutte. pic.twitter.com/o6AjCc2vFu— WarTranslated (@wartranslated) April 8, 2026 Þá sagðist Leavitt vera með beina tilvísun í forsetann. „Þeir voru prófaðir og stóðust ekki prófið og ég myndi bæta því við að það er frekar sorglegt að NATO hafi snúið baki við bandarísku þjóðinni síðustu sex vikurnar þegar það er bandaríska þjóðin sem hefur fjármagnað öryggismál og varnir þeirra," hafði Leavitt eftir Trump. Hreinskilinn og opinskár á fundinum Hugmyndir Trumps um að ganga úr Atlantshafsbandalaginu eru ekki nýjar af nálinni en hann viðraði þær á fyrsta kjörtímabili sínu sem forseti Bandaríkjanna. Hann hefur ítrekað þessar hugmyndir í kjölfar árásar Bandaríkjanna og Ísraela á Íran þar sem NATO ákvað að taka ekki þátt í átökunum. Trump var í kjölfarið afar harðorður þar sem Evrópuríki komu ekki til aðstoðar um leið og hann óskaði eftir aðstoð, á sama tíma og hann sagðist ekki þurfa á aðstoð að halda. Markmið Rutte með fundinum með Trump var að tala forsetann til og fá hann til að skilja að það væru hagsmunir Bandaríkjamanna að vera áfram í bandalaginu. Ekki hefur verið greint frá því hvað var rætt á fundi Rutte og Trump í gærkvöldi en sagði Rutte samkvæmt BBC að Trump hefði verið hreinskilinn og opinskár. Forsetinn ræddi ekki við fjölmiðla að fundi loknum en birti færslu á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social. „NATO VAR EKKI TIL STAÐAR ÞEGAR VIÐ ÞURFTUM Á HJÁLP ÞEIRRA AÐ HALDA OG ÞEIR VERÐA EKKI TIL STAÐAR EF VIÐ ÞURFUM AFTUR Á ÞEIM AÐ HALDA," skrifaði forsetinn. „EKKI GLEYMA GRÆNLANDI, ÞESSU STÓRA, ILLA REKNA, ÍSSTYKKI."