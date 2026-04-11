Icelandair lítur lágflug sem farið var yfir Vestmannaeyjar í dag grafalvarlegum augum. Flugstjórinn er ættaður frá svæðinu og var að fara sitt seinasta flug áður en hann lætur af störfum vegna aldurs.
Um var að ræða Boeing 757-þotu á leið frá Frankfurt. Linda Gunnarsdóttir, yfirflugstjóri hjá Icelandair, segir að flugstjórinn hafi gert þetta án vitundar eða samþykkis stjórnenda hjá flugfélaginu sem hafi frétt af atvikinu eftir á.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Icelandair tilkynnt málið til lögreglu. Þá hefur það verið í samskiptum við Samgöngustofu vegna málsins. Grunur er um að flugstjórinn hafi farið niður fyrir leyfilegar hæðartakmarkanir.
Linda segir málið til skoðunar hjá flugfélaginu og að rætt verði við viðkomandi flugstjóra. Meðal annars sé til athugunar hvort vikið hafi verið frá þeim lögum og reglum sem snúa að flugi.
„Við biðjum íbúa Vestmannaeyja velvirðingar ef þeir hafa orðið fyrir ónæði.“
Linda segist ekki hafa neitt í höndunum til að styðja það að einhver hætta hafi verið á ferðum.
„Hins vegar er flug í eðli sínu þannig að við fylgjum mjög föstum verkferlum og tékklistum, og svona flug rúmast ekki innan þess ramma.“
„Ég veit líka að farþegar voru vel upplýstir um að þetta stæði til, en við lítum þetta grafalvarlegum augum,“ segir Linda.
Á samfélagsmiðlum lýstu íbúar því að heimili þeirra hafi nötrað á meðan lágflugið stóð yfir. Á meðan sumir hafi verið meðvitaðir um það hvað væri á seyði hafi aðrir óttast að stórslys væri í uppsiglingu. Þá sagðist einn Eyjamaður hafa hringt upp á flugvöll af ótta við að eitthvað skelfilegt hefði gerst.
Eyjamönnum brá vægast sagt í brún þegar farþegaþota Icelandair flaug yfir bæinn í um hundrað metra hæð eða svo. Hávaðinn var mikill og héldu margir að flugvélin væri hreinlega að hrapa.