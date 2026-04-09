Bretar hvattir til að taka íslenskan þorsk fram yfir breskan Hólmfríður Gísladóttir skrifar 9. apríl 2026 12:18 Fiskur og franskar eru meðal þjóðarrétta Breta en hann er eldaður bæði úr þorsk og ýsu. Getty Umhverfisverndarsamtökin Marine Conservation Society hafa hvatt neytendur til að forðast breskan þorsk og kaupa heldur þorsk frá Íslandi, þar sem nóg sé af honum. Samtökin gefa út leiðarvísinn Good Fish Guide, þar sem neytendur og fyrirtæki eru hvött til að haga innkaupum sínum í þágu sjálfbærra veiða. MCS hefur nú veitt þorsk veiddum í lögsögu Bretlands verstu einkunn þegar kemur að sjálfbærni en ofveiðar hafa gengið verulega nærri stofninum, auk þess sem hlýnun sjávar og aðrar breytingar á lífríki þorsksins hafa haft áhrif á afkomu hans. Alþjóðahafrannsóknarráðið mældist til þess í fyrra að engar þorkveiðar færu fram í Norðursjó og á nærliggjandi svæðum, þar sem frekari veiðar myndu leiða til þess að stofnin gæti ekki endurnýjað sig. Stjórnvöld á Bretlandseyjum tilkynntu í kjölfarið um að kvótinn yrði minnkaður um 44 prósent en MCS segja frekari aðgerða þörf. Samtökin mælast til þess að neytendur kaupi frekar þorsk frá Íslandi, lýsing eða ýsu veidda í Norðursjó eða vestur af Skotlandi. Guardian greindi frá.