Erlent

Níu ára drengur læstur í bíl föður síns í Frakk­landi frá árinu 2024

Eiður Þór Árnason skrifar
Byggingin og bílastæðið þaðan sem níu ára drengnum var bjargað. AP

Níu ára gömlum dreng var bjargað á dögunum eftir að hafa verið innilokaður í sendibíl föður síns í austurhluta Frakklands frá árinu 2024, að sögn saksóknara á svæðinu. Barnið hefur verið lagt inn á sjúkrahús og er faðir þess í haldi lögreglu.

Nágranni tilkynnti lögreglu að hann hefði heyrt hljóð frá barni sem komu úr sendibíl í þorpinu Hagenbach, nálægt landamærum Sviss og Þýskalands, á mánudag. AP-fréttaveitan greinir frá þessu og hefur úr yfirlýsingu saksóknara sem birt var í dag.

Lögregla hafi brotið sér leið inn í sendibílinn og þar fundið barnið „liggjandi í fósturstellingu, nakið, undir teppi liggjandi ofan á ruslahaug og nálægt saur,“ segir saksóknari. Drengurinn hafi greinilega verið vannærður og ekki getað gengið lengur eftir að hafa verið svo lengi í sitjandi stöðu. Þá sagðist hann ekki hafa farið í sturtu frá árinu 2024.

Ætlað að vernda drenginn

Faðir drengsins sagði lögreglu að hann hefði sett barnið í bílinn í nóvember 2024 „til að vernda það“ þar sem sambýliskona hans vildi senda þá sjö ára gamlan drenginn á geðsjúkrahús, að sögn saksóknara.

Sá sagði að engar sjúkraskrár bentu til þess að drengurinn hefði átt við geðræn vandamál að stríða áður en hann hvarf og að hann hefði fengið góðar einkunnir í skóla.

Drengurinn tjáði lögreglu að hann hefði átt í „miklum erfiðleikum“ með sambýliskonu föður síns og talið að faðir hans „hefði ekki haft neitt annað val“ en að loka hann inni, að sögn saksóknara.

Drengurinn fannst í bænum Hagenbach í austurhluta Frakklands.AP

Faðirinn var ákærður meðal annars fyrir mannrán og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Sambýliskona hans sagðist ekki hafa vitað að drengurinn væri í sendibílnum. Hún var ákærð, meðal annars fyrir að aðstoða ekki ólögráða einstakling í hættu, en var látin laus.

Tólf ára gömul systir drengsins og tíu ára gömul dóttir sambýliskonu föður hans eru komnar í umsjá barnaverndaryfirvalda.

Embætti saksóknara rannsakar nú hvort aðrir hafi vitað af innilokun drengsins, að sögn AP. Vinir og fjölskylda sögðu lögreglu að þau hafi talið að drengurinn væri á geðdeild. Þá var kennurum hans sagt að hann hefði skipt um skóla, að sögn saksóknaraembættisins.

Frakkland

