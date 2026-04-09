Landsstjórn Færeyja hvetur til olíuvinnslu Kristján Már Unnarsson skrifar 9. apríl 2026 21:49 Beinir Johannesen, verðandi lögmaður Færeyja, kynnir samstarfssáttmálann. Kringvarpið Ný landsstjórn Færeyja hyggst hefja viðræður við ríkisstjórn Danmerkur um að Færeyingum verði tryggður sjálfsákvörðunarréttur í öllum málum sem varða Færeyjar. Þetta kom fram á blaðamannafundi í Þórshöfn í dag þar sem oddvitar kynntu samstarfssáttmálann. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá formenn Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins undirrita samstarfssáttmálann í húsakynnum Lögþingsins en Beinir Johannesen verður yngsti lögmaður í sögu Færeyja, aðeins 29 ára gamall. „Yfirskrift stjórnarsáttmála okkar er ábyrgð, staðfesta og breið sátt og við staðfestum að blokkapólitíkin heyri sögunni til,“ sagði Beinir. Oddvitarnir þrír handsöluðu síðan stjórnarsamstarfið í beinni útsendingu Kringvarpsins. Samstarfssáttmálinn undirritaður. Frá vinstri: Bárður á Steig Nielsen, Beinir Johannesen og Aksel V. Johannesen, en Aksel er föðurbróðir Beinis.Kringvarpið Athygli vekur að Javnaðarflokkurinn skuli velja samstarf við tvo hægri flokka í stjórn sem telja má mið-hægristjórn. „Færeysk stjórnmál þurfa bæði á sáttmálum og breiðri sátt að halda og þess vegna ákváðum við að ganga inn í þetta samstarf,“ sagði Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarflokksins og fráfarandi lögmaður. „Þetta er auðvitað samstarf milli þriggja stórra flokka og af þeim eru tveir borgaralegir flokkar. Og þess vegna er það okkar verkefni að draga þá aðeins til vinstri. Það held ég að hafi tekist, eins og sjá má í stjórnarsáttmálanum,“ sagði Aksel. Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarflokksins og fráfarandi lögmaður, sagði verkefni síns flokks að draga samstarfsflokkana til vinstri.Kringvarpið Og nýja stjórnin stefnir á meiri olíuleit við Færeyjar. „Við teljum að ekki sé bara um að ræða annað hvort græna orku eða svarta orku, heldur hvorttveggja. Því viljum við hvetja til þess að hafin verði olíuvinnsla í Færeyjum,“ sagði Beinir. Með Sambandsflokkinn innanborðs var fyrirfram ljóst að ríkjasambandinu við Danmörku yrði ekki slitið. Engu að síður ætlar stjórnin að óska eftir meiri áhrifum, einkum í utanríkis- og varnarmálum. Flokksformennirnir handsala samstarfið.Kringvarpið „Við erum því samhuga um að hefja samningaviðræður við dönsku ríkisstjórnina um að fá heimildir til að sækja um aðild að þeim alþjóðastofnunum sem við viljum og geta þar með sinnt hagsmunagæslu úti í heimi. Og sömuleiðis að Færeyjar hafi sjálfsákvörðunarrétt í öllum málum sem viðkoma Færeyjum,“ sagði Beinir Johannesen, verðandi lögmaður Færeyja, eins og heyra má hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Færeyjar Kosningar í Færeyjum Danmörk Tengdar fréttir Ný landsstjórn boðar óbreytt ríkjasamband við Danmörku Víðtækar pólitískar málamiðlanir voru nauðsynlegar, sagði Beinir Johannesen, nýr lögmaður Færeyja, á blaðamannafundi í Þórshöfn laust fyrir hádegi. Þar kynntu formenn flokkanna þriggja, sem mynda nýja landsstjórn í Færeyjum, stjórnarsáttmálann sem ber fyrirsögnina „Ábyrgð, stöðugleiki og breið samstaða“. 9. apríl 2026 11:51 Færeyingar vonast eftir hlutdeild í olíuvinnslu Færeyingar sjá tækifæri til að fá hlutdeild í gríðarmiklum umsvifum sem fylgja munu fyrirhugaðri olíu- og gasvinnslu á breska Rosebank-svæðinu. Svæðið er um 130 kílómetra norðvestur af Hjaltlandseyjum en aðeins fimmtán kílómetra austan við lögsögumörk Færeyja. Mun styttra er á svæðið frá Færeyjum heldur en frá Aberdeen, helstu olíuþjónustumiðstöð Bretlandseyja. 28. janúar 2024 07:07 Færeyingar gefa ekki frá sér olíudrauminn Mikill áhugi fyrir olíuleit í Færeyjum, segir í fyrirsögn Kringvarpsins, þar sem umhverfis- og atvinnumálaráðherra Færeyja, Helgi Abrahamsen, segir engin áform þar um að hætta olíuleit. 8. desember 2020 23:36 Hætta olíuleit við Færeyjar Olíuleit hefur verið hætt við Færeyjar, að minnsta kosti í bili, eftir að síðasta olíufélagið skilaði inn leitarleyfi sínu. 15. júní 2016 21:30