Íranar reyna að færa leikina til Mexíkó

Enn ríkir óvissa um þátttöku landsliðs Írans á HM karla í fótbolta í sumar. Knattspyrnusamband landsins á í viðræðum við yfirvöld í Mexíkó um að spila leiki liðsins þar, fremur en í Bandaríkjunum.
Þátttaka Írans er í uppnámi sökum árása Bandaríkjanna og Ísrael á ríkið og misvísandi upplýsingar verið að fá um stöðuna síðustu vikur.
Gianni Infantino, forseti FIFA, fullvissaði alþjóð um að þátttaka liðsins væri ekki í hættu eftir fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta í síðustu viku. Íranar væru meira en velkomnir til Bandaríkjanna.
Tveimur dögum síðar sagði Trump þátttöku liðsins hins vegar í hættu. Hann gæti ekki tryggt öryggi landsliðsmanna Írans, kæmi liðið til Bandaríkjanna.
Íran er í G-riðli mótsins og á að spila alla þrjá leiki sína í Bandaríkjunum. Þá fyrstu tvo við Nýja-Sjáland og Belgíu í Inglewood í Kaliforníu dagana 15. og 21. júní og þann þriðja gegn Egyptum í Seattle 26. júní.
Landsliðsmenn Íran sendu frá sér yfirlýsingu fyrir helgi þar sem þeir sögðu engan getað bannað sér að taka þátt á móti sem liðið hefði unnið sér inn keppnisrétt á. Áður hafði verið haft eftir íþróttamálaráðherra landsins að Íran hygðist ekki senda lið til leiks sökum þess að ein gestgjafaþjóðanna hefði myrt þjóðarleiðtogann Ayatollah Khamenei.
Samkvæmt færslu frá sendiráði Írans í Mexíkó á samfélagsmiðlinum X standa nú yfir viðræður við FIFA um að færa leiki Írans frá Bandaríkjunum til Mexíkó. Haft er eftir Mehdi Taj, forseta íranska knattspyrnusambandsins, að þær viðræður standi yfir.
🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران: وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمیتواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمیکنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود— Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026
Verði leikirnir færðir liggur fyrir að það hafi mikil áhrif á skipulag mótsins og ekki síst andstæðinga Írans, sem hafa eflaust bókað ferðalög og gistingu í samræmi við fyrri áætlanir.
Auk breytinga á plönum Írana þurfi því Nýsjálendingar, Belgar og Egyptar að breyta sínum tilhögunum og færa sig frá Bandaríkjunum til Mexíkó til að geta mætt Íran.
Gangi það upp að Íran mæti til leiks getur liðið mætt Bandaríkjunum á HM. Lendi liðin tvö í öðru sæti riðla sinna dragast þau saman í 32-liða úrslitum og sá leikur færi þá fram í Bandaríkjunum - sé það yfirhöfuð hægt að Íranar spili þar í landi.
Töluverður vandi blasir við FIFA sökum stöðunnar en Infantino segir mótið og fótboltann eiga að verka sem sameiningarafl heimsins í sumar.