Fótbolti

Daníel Tristan lagði upp í tapi Malmö

Andri Broddason skrifar
Malmö

Malmö rétt tapaði 3 – 2 fyrir Västerås SK í níundu umferð sænsku úrvalsdeildarinnar í dag. Þetta er fjórði tapleikur Malmö í röð.

Íslendingarnir Daníel Tristan Guðjohnsen og Arnór Sigurðsson eru í liði Malmö en gengi liðsins hefur verið misgott. Hvorugur þeirra byrjaði leikinn en Daníel Tristan kom inn á á 72. mínútu og lagði upp seinna mark Malmö tveim mínútum seinna.

Malmö er sem stendur í tólfta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með þrjá sigra, fimm töp og eitt jafntefli. Þetta er fyrsta stoðsendingin hjá Daníel Tristan á þessu tímabili og hann á enn eftir að skora.

Daníel Tristan á fimm A-landsleiki að baki og á enn eftir að skora mark fyrir landsliðið. Bæði Daníel Tristan og Arnór hafa verið valdir í landsliðshópinn gegn Argentínu. Leikurinn fer fram 10. júní en þar sem leikið er í Bandaríkjunum er hann um klukkan eitt um nótt á íslenskum tíma.

Sænski boltinn

