Vestri gæti mætt stór­veldi á Þróttarvelli

Sindri Sverrisson skrifar
Vestramenn tryggðu sér að lágmarki tvö Evrópueinvígi með bikarmeistaratitlinum síðasta sumar.
Nú er orðið ljóst hvaða sex lið koma til greina sem mögulegir mótherjar bikarmeistara Vestra í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í sumar.

Þrátt fyrir að hafa fallið úr Bestu deildinni síðasta haust þá eru Vestramenn, sem ríkjandi bikarmeistarar, á leið í að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi í sumar.

Þeir byrja í undankeppni Evrópudeildarinnar en falli þeir úr leik þar færast þeir yfir í undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Dregið verður í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar þann 16. júní en það er nú þegar ljóst hvaða tólf lið spila þar. Þeim hefur verið skipt í tvo styrkleikaflokka og eru Vestramenn neðstir í þeim neðri, enda aldrei áður spilað í Evrópukeppni.

Liðin sem Vestri gæti mætt eru sannkölluð stórveldi í sínu heimalandi, sum með ríka sögu úr Evrópukeppnum.

Ferencváros frá Ungverjalandi komst í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar í ár en féll þar úr leik gegn Braga frá Portúgal.

Qarabag frá Aserbaísjan lék í Meistaradeild Evrópu í vetur og mætti til að mynda Chelsea og Liverpool. Liðið komst í umspil um sæti í 16-liða úrslitum en steinlá þar gegn Newcastle, samanlagt 9-3.

Sheriff Tiraspol frá Moldóvu komst síðast inn í aðalkeppni Evrópudeildarinnar tímabilið 2023-24 og mætti þar Roma, Slavia Prag og Sevette í riðlakeppninni en vann ekki leik. Liðið féll út í 2. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fyrra, eftir að hafa slegið út Prishtina frá Kósovó og tapað gegn Utrecht frá Hollandi, og féll svo út gegn Anderlecht í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í kjölfarið.

Dynamo Kiev frá Úkraínu á Evróputitla í sínu safni frá árunum 1975 og 1986. Liðið hefur ekki getað spilað heima í Úkraínu síðustu ár vegna stríðsins við Rússa. Dynamo Kiev lék í aðalkeppni Sambandsdeildar Evrópu í vetur og endaði í 27. sæti eftir tvo sigra og fjögur töp, með einu stigi meira en Breiðablik.

Hajduk Split frá Króatíu hefur ekki komist inn í aðalhluta Evrópukeppni síðan árið 2011. Liðið hefur fallið út í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar síðustu tvö ár.

CSKA Sofia frá Búlgaríu lék síðast í undankeppni sumarið 2023 en féll þá úr leik í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar, eftir samtals 6-0 tap gegn Sepsi frá Rúmeníu.

Ákveðið hefur verið að Vestri spili heimaleiki sína í undankeppni Evrópudeildarinnar á Þróttarvelli í Laugardal, þar sem völlurinn á Ísafirði uppfyllir ekki skilyrði UEFA.

Samkvæmt frétt Fótbolta.net vonast Vestramenn hins vegar að mega spila á Ísafirði í undankeppni Sambandsdeildarinnar, komi til þess, þar sem kröfur eru minni.

