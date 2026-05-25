Enn er Rosenborg í veseni

Vandræði Rosenborgar í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta halda áfram. Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu.
Rosenborg tapaði 2-0 fyrir KFUM í Osló í dag og situr áfram í fallsæti í deildinni. Liðið er aðeins með átta stig eftir tíu leiki en þjálfarinn Alfred Johansson var rekinn eftir sjö umferðir.
Alexander Tettey, fyrrverandi leikmaður liðsins, tók tímabundið við og var að stýra sínum þriðja deildarleik. Liðið hefur unnið einn undir hans stjórn en nú tapað tveimur. Staðan batnar því hægt hjá liði Alfreðs Finnbogasonar.
Hvorki Davíð Snær Jóhannsson né Ólafur Guðmundsson voru í leikmannahópi Álasunds sem gerði 1-1 jafntefli á útivelli við toppbaráttulið Tromsö.
Álasund er með tíu stig í þrettánda sæti deildarinnar, sæti fyrir ofan umspil um fall. Valerenga er með ellefu stig í tólfta sætinu eftir 2-0 tap fyrir Start fyrr í dag. Kolbeinn Birgir Finnsson spilaði allan leikinn í vinstri bakverðinum hjá Valerenga.