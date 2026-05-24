Erfiður dagur á skrifstofunni Andri Broddason skrifar 24. maí 2026 17:09 Freyr og félagar í Brann tapa aftur á móti Bodø/Glimt. Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images Íslendingaliðið Brann tapaði fyrir Bodø/Glimt 3 - 1 í norsku úrvalsdeildinni. Brann er búið að tapa sex leikjum af ellefu spiluðum á þessu tímabili. Freyr Alexandersson og félagar í Brann steinlágu fyrir Bodø/Glimt en liðið stendur núna í sjötta sæti norsku úrvalsdeildarinnar. Tveir Íslendingar voru í byrjunarliði Brann, þeir Kristall Máni Ingason og Jón Dagur Þorsteinsson. Yfirburðir Bodø/Glimt voru gífurlegir í leiknum og gátu Brann skapað sér lítið af færum. Þetta er í annað skipti á stuttum tíma sem Brann tapar á móti Bodø/Glimt en liðin mættust í norska bikarnum þar sem Bodø/Glimt sigraði í vítaspyrnukeppni eftir 3 - 3 jafntefli í framlengdum leik.