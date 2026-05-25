Öll lið hans á ferlinum í Meistara­deildinni á sama tíma

Andri Broddason skrifar
Varane eftir að hafa unnið Meistaradeildina með Real Madrid

Öll lið sem varnarmaðurinn Raphael Varane hefur spilað fyrir munu keppa í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Þetta eru liðin Lens, Real Madrid, Manchester United og Como.

Franski varnarmaðurinn byrjaði sinn atvinnumannaferil hjá Lens og eftir aðeins eitt tímabil þar var hann seldur til risaliðsins Real Madrid. Hann átti farsælan feril í vörn Real og var þar í 10 ár. Með þeim vann hann spænsku úrvalsdeildina þrisvar og Meistaradeildina fjórum sinnum ásamt fleiri titlum.

Eftir farsælan tíma hjá Real Madrid fór hann yfir til Manchester United þar sem meiðsli settu strik í reikninginn og kom hann sér aldrei almennilega á strik hjá þeim. Þrátt fyrir það vann hann deildarbikarinn og ári seinna F.A. bikarinn í lokaleik sínum fyrir félagið.

Næsta stopp Varane var til Ítalíu þar sem hann lék með Como undir stjórn Cesc Fabregas en í fyrri hálfleik í fyrsta leik hans fyrir félagið meiðist Varane og þarf að fara út af vellinum. Þetta reyndist sem hans síðasti leikur og tilkynnti hann nokkrum mánuðum seinna að hann ætlar að leggja skóna á hilluna aðeins 31 árs.

Nú þegar allar stóru deildir Evrópu eru búnar er ljóst að öll þessi lið leika í Meistaradeildinni á næsta ári. Lens lenti í öðru sæti frönsku úrvalsdeildarinnar aðeins sex stigum á eftir meisturum PSG. Real Madrid kláraði tímabilið í öðru sæti spænsku úrvalsdeildarinnar á eftir Barcelona. Manchester United endaði í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir erfiða byrjun. Como komst svo í kvöld í fyrsta skipti í sögu félagsins í Meistaradeild Evrópu.

