Óttaðist um líf sitt: „Það var erfiðasti dagur lífs míns“ Stefán Árni Pálsson skrifar 20. nóvember 2025 11:01 Steinunn hefur gengið í gegnum mikið eftir að hafa veikst af Covid-19. Steinunn Gestsdóttir er prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi aðstoðarrektor skólans. Lífið lék við hana þar til hún fékk Covid fyrir fimm árum síðan. Hún hefur glímt við „Long Covid“, eða langvinn einkenni Covid, allar götur síðan. Nánast allir á heimili Steinunnar fengu Covid í upphafi faraldursins en svo fór að allir fjölskyldumeðlimirnir náðu sér nema Steinunn. Hún losnaði ekki við hita og verki og svo fékk hún lungnabólgu ofan á allt saman. Þá fyrst læddist að henni sú hugsun að börnin hennar gætu alist upp án móður. Ástandið var í einu orði sagt lífshættulegt. Lilja Katrín heimsótti Steinunni í Íslandi í dag. Hiti í ár og höfðuverkir í fimm Steinunn var mikil fjallageit fyrir veikindin og var nýbúin að klífa Skessuhorn þegar hún veiktist. Hún missti allt þol við Covid og þurfti að sætta sig við að ganga á milli tveggja ljósastaura og vera búin á því líkamlega. Long Covid hefur leikið hana grátt. Hún var með hita í heilt ár og höfuðverki í á fimmta ár. Fyrir röð tilviljana komst hún í samband við réttu læknana sem skildu langvinn einkenni Covid og gátu hjálpað Steinunni. Hún fékk lyf til að takast á við hjartsláttaróreglu sem hjálpaði mikið. Einnig hefur hún fengið verkjalyf við þrálátum höfuðverkjum og botox- og sterasprautur í hársvörðinn og hálsinn til að vinna bug á bólgum sem valda höfuðverkjunum. Í dag sér hún loksins ljós í enda ganganna, eftir að hafa glímt við long Covid í fimm ár. Hún segir batann hafa tekið stökk síðasta árið og sér nú í fyrsta sinn fram á að geta lifið eðlilegu lífi - eitthvað sem hún þráir meira en allt. Faraldur kórónuveiru (COVID-19) Ísland í dag Mest lesið Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Lífið Játaði sig sigraða: „Mér fannst það algjört tabú áður“ Lífið Mobb Deep kemur fram í KR-höllinni í mars Lífið Mac n' cheese frá grunni „Foodporn í boði Adams“ Matur „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Tískukóngar landsins á bleiku skýi Tíska og hönnun Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu óvænt að byrja á kjallaranum Lífið Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Tónlist Fleiri fréttir Óttaðist um líf sitt: „Það var erfiðasti dagur lífs míns“ Játaði sig sigraða: „Mér fannst það algjört tabú áður“ Mobb Deep kemur fram í KR-höllinni í mars Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu óvænt að byrja á kjallaranum Opnar sig um dulið fósturlát RAX hlýtur verðlaun Konunglega ljósmyndafélagsins Æskuheimili Bríetar til sölu: „Epic staður til að alast upp“ Landsliðið réðst á Fannar: „Þó að þið gerið ekkert annað en að tapa“ „Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá“ Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Ekki meira en bara vinir Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Tíu augnkrem fyrir vetrarkuldann Hélt að þetta væri „fjall sem ætti bara heima í málverkum“ „Þetta er þér að kenna“ Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð „Hann er að slátra laxinum“ Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Sjá meira