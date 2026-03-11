Eftir ferðalag með íslenska landsliðinu til Spánar og Englands fögnuðu þær Thelma Karen Pálmadóttir og Fanney Inga Birkisdóttir 3-0 sigri með Häcken gegn Linköping í sænska bikarnum í fótbolta í kvöld.
Thelma, sem kom inná sem varamaður gegn Spánverjum í síðustu viku, skoraði þriðja mark Häcken í kvöld, á 63. mínútu.
Hún lék allan leikinn líkt og Fanney sem hélt hreinu í markinu. Felicia Schröder og Tabitha Tindell skoruðu fyrstu tvö mörkin, í fyrri hálfleik.
Häcken og AIK hafa þar með bæði unnið leiki sína við Linköping og Gefle og eru jöfn á toppi 1. riðils í bikarkeppninni. Þau spila um toppsæti riðilsins 15. mars.