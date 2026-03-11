Fótbolti

Thelma skoraði og Fann­ey hélt hreinu í bikarsigri

Sindri Sverrisson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir hafa ástæðu til að fagna í kvöld.
Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir hafa ástæðu til að fagna í kvöld. Getty/UEFA

Eftir ferðalag með íslenska landsliðinu til Spánar og Englands fögnuðu þær Thelma Karen Pálmadóttir og Fanney Inga Birkisdóttir 3-0 sigri með Häcken gegn Linköping í sænska bikarnum í fótbolta í kvöld.

Thelma, sem kom inná sem varamaður gegn Spánverjum í síðustu viku, skoraði þriðja mark Häcken í kvöld, á 63. mínútu.

Hún lék allan leikinn líkt og Fanney sem hélt hreinu í markinu. Felicia Schröder og Tabitha Tindell skoruðu fyrstu tvö mörkin, í fyrri hálfleik.

Häcken og AIK hafa þar með bæði unnið leiki sína við Linköping og Gefle og eru jöfn á toppi 1. riðils í bikarkeppninni. Þau spila um toppsæti riðilsins 15. mars.

Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið