Fótbolti

Sjáðu ó­trú­lega þrennu Valverde í fyrri hálf­leik

Sindri Sverrisson skrifar
Federico Valverde átti eflaust besta hálfleik ævi sinnar í kvöld.
Úrúgvæska fótboltaséníið Federico Valverde þurfti bara rétt rúmar tuttugu mínútur til að skora stórkostlega þrennu gegn Manchester City, í fyrri hálfleik á Santiago Bernabeu í kvöld.

Real Madrid komst í 3-0 í fyrri hálfleiknum, þrátt fyrir að vera án Kylian Mbappé, og það var fyrst og fremst Valverde að þakka. Mörkin hans, sem voru hvert öðru glæsilegra, má sjá hér að neðan.

Klippa: Þrenna Valverde gegn City

Valverde skoraði fyrsta markið á 20. mínútu eftir langa stoðsendingu frá markverðinum Thibaut Courtois. Hann komst einn í gegnum vörn City og var fljótari en Donnarumma gerði sér grein fyrir, potaði boltanum framhjá honum og skoraði í autt markið.

Valverde bætti svo við öðru marki sjö mínútum síðar, með skoti vinstra megin úr teignum eftir sendingu frá Vinicius Junior.

Þriðja markið var hins vegar það glæsilegasta en þá vippaði Valverde boltanum unaðslega yfir Marc Guehi og smellti honum svo í netið.

Það sem gerir þrennu Valverde kannski enn merkilegri en ella er að fyrir leikinn í kvöld hafði hann samtals skorað þrjú mörk í 75 leikjum í Meistaradeild Evrópu.

Hægt er að lesa meira um leik kvöldsins með því að smella hér.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

