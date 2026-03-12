Graham Potter hefur skrifað undir nýjan samning sem þjálfari sænska karlalandsliðsins í fótbolta.
Nýi samningurinn gildir til ársins 2030 en hann var áður með stuttan samning.
Svíþjóð spilar í þessum mánuði umspilsleiki um réttinn til að spila á heimsmeistaramótinu í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Englendingurinn Potter tók við af Jon Dahl Tomasson sem þjálfari sænska karlalandsliðsins síðasta haust. Það gerðist eftir slakt gengi í undankeppni HM.
Svíþjóð hafði tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum í undankeppni HM og Potter tókst ekki að snúa gengi liðsins við þar sem liðið tapaði 4-1 fyrir Sviss í fyrsta leik hans við stjórnvölinn.
Eftir 1-1 jafntefli við Slóveníu lauk Svíþjóð sinni hræðilegu keppni í neðsta sæti B-riðils, en liðið á enn möguleika á að komast áfram þökk sé árangri sínum í Þjóðadeildinni 2024-25.
Svíþjóð mætir Úkraínu í umspilsleik þann 26. mars. Ef liði Potters tekst að vinna þann leik mætir það annaðhvort Póllandi eða Albaníu í leik um sæti á lokamótinu.
Potter hafði áður verið rekinn sem stjóri West Ham í ensku úrvalsdeildinni.
Potter hafði á sínum tíma skapað sér nafn í sænska fótboltanum. Hann leiddi Östersund til óvænts bikarmeistaratitils og komst síðar með liðið langt í Evrópudeildinni.
Þaðan lá leiðin í enskan fótbolta þar sem hann fékk sérstaklega mikið lof fyrir störf sín hjá Brighton.
Frammistaðan skilaði honum samningi við Chelsea en það gekk ekki upp. Hann var látinn fara eftir sjö mánuði.