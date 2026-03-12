Fótbolti

Missti af Barcelona-leiknum af því að hann mætti ekki á réttan St James Park

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það voru ekki allir stuðningsmenn Barcelona með miða mættir á Meistaradeildarleik liðsins í vikunni.
Spænskur fótboltaaðdáandi sem var kominn til Englands að horfa á Barcelona spila í Meistaradeild Evrópu varð vandræðalegur eftir að hafa uppgötvað að hann var á leikvangi Exeter City, sem spilar í ensku C-deildinni.

Fótboltafélagið Exeter City sagði að stuðningsmaðurinn hefði ferðast frá London en komið á rangan St James Park í Exeter, Devon, á þriðjudagskvöldið, í stað St James' Park í Newcastle.

Félagið sagði að það hefði ekki verið fyrr en hann sýndi starfsfólki miðann sinn að hann áttaði sig á mistökunum.

Þess í stað gaf félagið honum ókeypis miða á leik Exeter City gegn Lincoln City í C-deildinni – sem heimamenn töpuðu 0-1.

Á meðan, í um 589 kílómetra fjarlægð, gerði FC Barcelona 1-1 jafntefli við Newcastle United.

Adam Spencer, þjónustufulltrúi stuðningsmanna hjá Exeter City, sagði að Barcelona-aðdáandinn hefði verið niðurbrotinn og svolítið vandræðalegur.

Spencer sagði að enskukunnátta mannsins hefði heldur ekki verið „frábær“, en af því sem liðið gat ráðið í hafði hann ferðast frá London.

„Ég giska á að hann hafi slegið St. James Park inn í símann sinn og svo bara fylgt leiðbeiningunum þaðan,“ sagði hann.

„Við útveguðum honum miða og hann fékk að horfa á leik á hinum raunverulega St James´s Park.“

Spencer sagði að maðurinn væri líka „velkominn aftur hvenær sem er“.

Með því að smella á myndina hér fyrir neðan má sjá kort af því hversu mikið stuðningsmaðurinn villtist af leið.

