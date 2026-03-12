Missti af Barcelona-leiknum af því að hann mætti ekki á réttan St James Park Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. mars 2026 10:31 Það voru ekki allir stuðningsmenn Barcelona með miða mættir á Meistaradeildarleik liðsins í vikunni. Getty/David Ramirez Spænskur fótboltaaðdáandi sem var kominn til Englands að horfa á Barcelona spila í Meistaradeild Evrópu varð vandræðalegur eftir að hafa uppgötvað að hann var á leikvangi Exeter City, sem spilar í ensku C-deildinni. Fótboltafélagið Exeter City sagði að stuðningsmaðurinn hefði ferðast frá London en komið á rangan St James Park í Exeter, Devon, á þriðjudagskvöldið, í stað St James' Park í Newcastle. Félagið sagði að það hefði ekki verið fyrr en hann sýndi starfsfólki miðann sinn að hann áttaði sig á mistökunum. Þess í stað gaf félagið honum ókeypis miða á leik Exeter City gegn Lincoln City í C-deildinni – sem heimamenn töpuðu 0-1. Á meðan, í um 589 kílómetra fjarlægð, gerði FC Barcelona 1-1 jafntefli við Newcastle United. Adam Spencer, þjónustufulltrúi stuðningsmanna hjá Exeter City, sagði að Barcelona-aðdáandinn hefði verið niðurbrotinn og svolítið vandræðalegur. Spencer sagði að enskukunnátta mannsins hefði heldur ekki verið „frábær“, en af því sem liðið gat ráðið í hafði hann ferðast frá London. „Ég giska á að hann hafi slegið St. James Park inn í símann sinn og svo bara fylgt leiðbeiningunum þaðan,“ sagði hann. „Við útveguðum honum miða og hann fékk að horfa á leik á hinum raunverulega St James´s Park.“ Spencer sagði að maðurinn væri líka „velkominn aftur hvenær sem er“. Með því að smella á myndina hér fyrir neðan má sjá kort af því hversu mikið stuðningsmaðurinn villtist af leið. View this post on Instagram A post shared by Official InstaTroll Football (@instatroll_football) Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona Mest lesið Hættu við giftingu eftir sameiginlegt steggja- og gæsapartí Sport Eiður flutti dapurleg tíðindi af Andra Lucasi Fótbolti Sakar konung síðustu Vetrarólympíuleika um svindl Sport Vill að Messi segi sannleikann Fótbolti „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Íslenski boltinn Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Enski boltinn Sagði 35 sinnum fyrirgefðu við boltastrákinn Enski boltinn „Vanmetnasti knattspyrnumaður heimsins“ Fótbolti Vann ÓL-gull fyrir framan átján ára dóttur sína Sport Kvaradona kom Chelsea í skelfileg mál Fótbolti Fleiri fréttir „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Sjáðu þrennu þess vanmetna, Bodö-gleði, horn í síðu Arsenal og markaveislu í París Sagði 35 sinnum fyrirgefðu við boltastrákinn „Vanmetnasti knattspyrnumaður heimsins“ Vill að Messi segi sannleikann Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Eiður flutti dapurleg tíðindi af Andra Lucasi Norska ævintýrið ætlar engan endi að taka Kvaradona kom Chelsea í skelfileg mál Magnaður Valverde kom Real í kjörstöðu Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Sjáðu ótrúlega þrennu Valverde í fyrri hálfleik Thelma skoraði og Fanney hélt hreinu í bikarsigri Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Erfið veikindi Kötlu og bikardraumurinn dofnar Íran ætlar ekki á HM en hvaða þjóð fengi sætið? Sindri út til Guðrúnar og kveður Keflavík Madueke og Havertz sáu um að brjóta múrinn á síðustu stundu Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Segja að Tudor stýri Tottenham á móti Liverpool Peter Schmeichel: „Hann rústaði ferli hans“ „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Scholes bað Carrick afsökunar „Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel“ „Sorgmæddur en stoltur“ Sjá meira