Brasilíski framherjinn Neymar taldi sig þurfa að svara gagnrýnendum sem halda áfram að efast um líkamlegt ástand hans fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar, þangað sem hann dreymir um að komast.
Neymar var ekki í leikmannahópi Santos í 2-2 jafntefli liðsins gegn Mirassol á þriðjudag, en Carlo Ancelotti, landsliðsþjálfari Brasilíu, var á leiknum.
Juan Pablo Vojvoda, þjálfari Santos, sagði að ástæðan fyrir því að framherjinn hefði verið hvíldur í miðri viku væri til að stjórna álaginu á honum.
„Hann er ekki meiddur eða neitt,“ sagði Vojvoda um Neymar. „Hann finnur ekki fyrir neinum sársauka. Það er rétt, hann er leikmaður sem hefur verið óvirkur undanfarin ár, svo við verðum að gæta að álaginu. Hann verður klár í leikinn gegn Corinthians [á sunnudag],“ sagði Vojvoda.
Neymar fór líka á samfélagsmiðla til að leiðrétta misskilninginn.
„Þar sem margir eru að búa til kenningar um hvað sé að gerast hjá mér, það er ekkert að gerast. Ef ég spila meiddur, eins og sagt var í fyrra, þá er ég að gera rangt. Ef ég hugsa bara um sjálfan mig, þá er ég að gera rangt,“ skrifaði Neymar.
„Ef ég tek því rólega, þá er ég að gera rangt. Ef ég spila með verki eða eitthvað sem gæti gert það verra, þá er ég að gera rangt. Þetta er flókið, ha? Það er mjög erfitt að gera rétt, maður. Mjög erfitt að vera ég, mjög erfitt að þóknast öllum,“ skrifaði Neymar.
⚠️🇧🇷 Neymar’s absence from the Santos match yesterday — which Carlo Ancelotti was planning to attend to watch him — has not gone down well with the Brazilian national team.The forward is not believed to be injured, but did not feel 100% ready to be evaluated during the game. ⛔️… https://t.co/18pHpLMYCS pic.twitter.com/oo7TmEtUsW— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 11, 2026
„Það sem kemur mér mest á óvart, ég meina, það kemur mér ekki á óvart, er fólkið, þetta fólk sem virðist vera við hliðina á mér á hverjum degi og byrjar að búa til sögur, segja þetta, eins og það sé stóri sannleikurinn í heiminum, eins og það eigi sannleikann. Það er mjög flókið að vera ég, guð minn góður. Ég þarf að hafa þolinmæði til að umbera ykkur, vitið þið?“ skrifaði Neymar.
Neymar, 34 ára, byrjaði aftur að spila fyrir Santos í síðasta mánuði eftir að hafa farið í minni háttar aðgerð á vinstra hné þann 22. desember. Hann einbeitir sér núna að því að tryggja sér sæti í HM-hópi Brasilíu.
Meiðsli hafa komið í veg fyrir að Neymar, markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi með 79 mörk, hafi spilað fyrir Brasilíu síðan í október 2023.
„Ég vil segja að hann er mjög mikilvægur leikmaður fyrir alla Brasilíu,“ sagði Vojvoda. „Hann er að undirbúa sig. Hann er afgerandi leikmaður fyrir Santos og hann mun standa sig. Þegar ég sé hann æfa finn ég eitthvað sérstakt. Það eru ekki margir leikmenn eins og hann og við verðum að hugsa vel um svona leikmenn,“ sagði Vojvoda.
Á mánudag mun Ancelotti tilkynna landsliðshóp Brasilíu fyrir vináttuleiki gegn Frakklandi og Króatíu í þessum mánuði.
Brasilía mætir Frakklandi þann 26. mars á Gillette Stadium í Boston áður en liðið mætir Króatíu þann 31. mars í Orlando.
