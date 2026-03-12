Real Madrid saknaði ekki mikið stórstjörnunnar Kylian Mbappé í 3-0 sigri sínum á Manchester City í gær í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Þessi frammistaða liðsins án Mbappé kallaði á kenningar hjá sérfræðingi í Meistaradeildarmörkunum.
„Hvað sýnir þetta okkur? Er þetta kannski ákveðin vísbending um það að þrátt fyrir markaðsfjöldann og þrátt fyrir það sem Mbappé gefur þessu Real Madrid liði? Þetta er kannski vísbending um það að það sé ekki pláss fyrir Vinicius og Mbappé, báða í liðinu, til þess að koma Real Madrid alla leið,“ sagði Baldur Sigurðsson.
Hann segir að það bitni svo mikið á liðinu í varnarleiknum að vera með báða þessa lúxusleikmenn í liðinu.
„Þeir geta alveg saltað einhver lið heima fyrir í þægilegum leikjum en þegar þú ert kominn á þetta stig á móti þetta góðum liðum í keppninni, þá er þessi varnarvinna svo gríðarlega mikilvæg,“ sagði Baldur.
„Það er kannski einn sem má svindla en þegar þú ert kominn með tvo þá er það kannski orðið of mikið. Þetta er ákveðið verkefni þegar Mbappé kemur til baka,“ sagði Baldur.
Kjartan Atli Kjartansson benti á að Paris Saint Germain vann ekki Meistaradeildartitilinn þrátt fyrir að vera bæði með Messi og Mbappé.
„Þú þarft tíu vinnuhesta ef einn á að fá að vera í lúxus. Níu og markmann og svo fær einn að söðla um,“ sagði Kjartan Atli.
„Þetta var náttúrulega Toni Kroos og Luka Modrić á miðjunni og þá var erfitt að vera með Mbappé, Vinicius og stundum Rodrygo, labbandi um völlinn. Þannig að ég held það sé svona svolítið annað. Það er búið að yngja upp miðjuna,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason og dró aðeins í land.
