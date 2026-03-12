Fótbolti

Blint val á bestu til­þrifum: Unaðs­legar snertingar og sam­loka í stúkunni

Sindri Sverrisson skrifar
Federico Valverde skorar hér þriðja mark sitt í gærkvöld, eftir að hafa vippað boltanum yfir Marc Guehi með unaðslegri snertingu.
Federico Valverde skorar hér þriðja mark sitt í gærkvöld, eftir að hafa vippað boltanum yfir Marc Guehi með unaðslegri snertingu. Getty/Maria Gracia Jimenez

Það var nóg af fallegum tilþrifum í vikunni í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Baldur Sigurðsson og Kjartan Henry Finnbogason voru fengnir í skemmtilegan leik við að raða fimm þeirra eftir því hve flott þau væru.

Kjartan Atli Kjartansson sýndi þeim félögum frábær tilþrif í Meistaradeildarmörkunum í gær en gallinn var sá að þeir fengu bara að sjá ein tilþrif í einu, og þurftu að velja þeim sæti strax.

Hér að neðan má sjá útkomuna en það kemur líklega engum á óvart hvaða tilþrif enduðu á toppnum.

Klippa: Röðuðu tilþrifum „blindandi“
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Tengdar fréttir

Hver er þessi Valverde sem allir eru að missa sig yfir?

Federico Valverde sýndi heimsklassa frammistöðu á stærsta sviðinu í gærkvöldi þegar hann skoraði öll þrjú mörk Real Madrid í 3-0 sigri á Manchester City. En hver er þessi nýjasta hetja fótboltans?

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið