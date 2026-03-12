Það var nóg af fallegum tilþrifum í vikunni í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Baldur Sigurðsson og Kjartan Henry Finnbogason voru fengnir í skemmtilegan leik við að raða fimm þeirra eftir því hve flott þau væru.
Kjartan Atli Kjartansson sýndi þeim félögum frábær tilþrif í Meistaradeildarmörkunum í gær en gallinn var sá að þeir fengu bara að sjá ein tilþrif í einu, og þurftu að velja þeim sæti strax.
Hér að neðan má sjá útkomuna en það kemur líklega engum á óvart hvaða tilþrif enduðu á toppnum.
Federico Valverde sýndi heimsklassa frammistöðu á stærsta sviðinu í gærkvöldi þegar hann skoraði öll þrjú mörk Real Madrid í 3-0 sigri á Manchester City. En hver er þessi nýjasta hetja fótboltans?
Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eru hálfnuð eftir að fjórir leikir fóru fram í gær. Real Madrid, Paris Saint Germain og Bodö/Glimt eru í góðum málum eftir fyrri leikinn en Arsenal náði ekki að fagna sigri í fyrsta sinn í keppninni á þessu tímabili. Nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.